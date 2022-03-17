"Очевидно, це тільки початок": у Мінкульті розповіли про масштаби руйнувань культурних пам'яток

Ворог у війні проти України щодня нещадно руйнує нашу культурну спадщину.

Наразі Міністерство культури та інформаційної політики має лише орієнтовне уявлення про масштаби руйнувань культурних та релігійних пам'яток.

Про це повідомила заступниця міністра культури Катерина Чуєва під час брифінгу 17 березня.

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Ворожі артилерійські обстріли та бомбардування майже повністю зруйновали цілу низку українських міст: Маріуполь, Волноваху, Охтирку, Ізюм. Катастрофічних пошкоджень зазнали Харків, Суми, Чернігів. Від обстрілів страждають Київ, Миколаїв, Запоріжжя та інші міста.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Чуєва підкреслила, що атаки окупаційних військ здебільшого спрямовані на ураження громадського сектору – житлові будинки, лікарні, освітні заклади.

"Це невибіркове бомбардування призводить до жертв серед мирного населення і, на жаль, вражає об'єкти культурної спадщини по всій території України", – зазначила заступниця глави Мінкульту.

Масштаби руйнувань станом на 17 березня

Наразі Мінкульт має лише орієнтовне уявлення про масштаби руйнувань об'єктів культурної спадщини, оскільки бойові дії все ще тривають.

Низка історичних міст станом на 17 березня перебувають в облозі, деякі окуповані, що ускладнює зв'язок з місцевими органами влади, каже Чуєва.

Також вона озвучила перелік зруйнованих та пошкоджених архітектурних та релігійних пам'яток, про які наразі відомо.

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Історико-краєзнавчий музей в місті Охтирка – вибухова хвиля завдала суттєвих пошкоджень будівлі.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Будинок Музею Українських старожитностей Василя Тарновського у Чернігові практично зруйнували окупанти.

Споруда пережила обстріли більшовиками у 1918 та 1919 роках та вистояла у Другу світову війну, але не вціліна у війні РФ проти України.

Фото: директор музею Сергій Лаєвський у Facebook

Постраждав і монумент ХХ століття – колишній кінотеатр імені Щорса.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Ще один із найбільш кричущих випадків, однак який потребує уточнення – окупанти пошкодили будівлю у Василівському районі Запорізької області.

Директор музею Ганна Головко повідомила, що окупанти виламали всі двері, побили вікна і знищили все, що було на їхньому шляху. Крім того, вони винесли все, що могли взяти в руки і сумки, а оргтехніку розгромили.

Водночас керівник Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОДА Влад Мороко розповів, що російські окупанти вкрали мармуровий унітаз.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Святогірська Лавра на Донеччині постраждала внаслідок авіаудару.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Також ворог пошкодив будівлю університету у Харкові.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Будівля храму Різдва Богородиці 1862 року на Житомирщині. Внаслідок бомбардування постраждала дерев'яна церква.

Фото: Міністерство культури на інформаційної політики

Пряме влучання бомби у будівлю драматичного театру у Маріуполі, у сховищах якого знаходилося щонайменше кілька сотень людей.

Фото: Міністерство культури на інформаційної політики

Будівля вокзалу в Охтирці, яка пережила 1943 рік, але не змогла вистояти у 2022. За словами Чуєвої, це той випадок, коли будівля не є пам'яткою, але має історичну цінність.

Фото: Міністерство культури на інформаційної політики

Пошкоджені будівлі релігійних споруд

Значна частина пошкоджених церков та храмів відноситься до Московського патріархату, що знаходиться на території східної України.

Заступниця міністра культури назвала релігійні споруди, які знищили або пошкодили російські окупанти:

Іллінську церкву у Чернігові, що датується ХІ – ХІІ століттям, пошкоджено вибуховою хвилею;

Успенський собор ХVIII століття у Харкові;

Свято-Успенська Лавра ХVII - ХVIII століть у Святогірську;

Наполовину зруйнували Покровську церкву 1872 року на Житомирщині;

Обстріляли Георгієвську церкву 1878 року на Київщині у селі Загоричі, після чого вона згоріла вщент;

Обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку,;

Музей у селищі Іванків, будівля якого повністю згоріла.

Доля колекції іванківського музею, яка включала твори мисткині Марії Примаченко, вишивки Ганни Верес, цінну археологічну збірку, залишається невідомою.

"Очевидно, це тільки початок переліку", – підкреслила Катерина Чуєва.

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