Укрпошта показала ТОП-20 ескізів для марки "Русский военный корабль, иди нах*й". ФОТО

Укрпошта отримала майже 500 листів з ескізами для поштових марок в рамках оголошеного конкурсу на тему "Русский военный корабль, иди на х*й".

Компанія обрала 20 найбільш вдалих ілюстрацій та оприлюднила їх, щоб громадськість обрала один найкращий.

"Обіцяли дати на голосування усі роботи, проте не очікували, що охочих взяти участь у конкурсі буде настільки багато, що він вийде за межі України.

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Тож вирішили зібрати 20 найкращих з філателістичної точки зору ескізів, з яких ви маєте обрати той один, який ми надрукуємо", – повідомили в Укрпошті.

Фото: Укрпошта

Найкращий ескіз надрукують масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.

Крім того, нову марку можна буде використовувати для надсилання листів закордон.

"І найголовніше, у них буде зашите послання, яке ви вже добре знаєте: "Русский военный корабль, иди на#уй! Тепер його побачить увесь світ!" – наголосили у компанії.

Щоб проголосувати за одну з 20 ілюстрацій, яка подобається найбільше, необхідно просто залишити номер ескізу у коментарях під дописом Укрпошти.

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Голосування триватиме до 10 березня включно, а переможця визначать наступного дня.

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Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Фото: Укрпошта

Нагадаємо, раніше Укрпошта оголосила національний конкурс ілюстрацій на тему "Русский военный корабль, иди на х*й".

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