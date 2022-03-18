Режисера Сергія Лозницю виключили з Української кіноакадемії за фільми на російському фестивалі

Режисера Сергія Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії, зокрема через те, що його фільми увійшли до програми кінофестивалю російського кіно "Від Львова до Уралу".

Відповідне рішення ухвалили у правлінні і Наглядовій раді Української кіноакадемії.

"Режисер Сергій Лозниця неодноразово підкреслював, що вважає себе космополітом, "людиною світу".

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Проте зараз, коли Україна з усіх сил боронить свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця повинна бути його національна ідентичність", – кажуть діячі кіно.

За словами митців, участь у кінофестивалі російського кіно – це абсолютно неприпустимо під час війни.

Фото: Сергій Лозниця/Facebook

"Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії розділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість.

Ми звертаємось до світової спільноти з проханням не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери", – наголошують в академії.

За неоднозначні погляди Лозницю також критикує актор і продюсер Пилип Іллєнко.

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"Сергій Лозниця висловив категоричну незгоду із закликом бойкотувати російський кінематограф, який ми з вами ініціювали в перші дні війни, і який вже підтримала велика кількість інституцій та наших колег в цілому світі.

Настав час видатному російському режисеру воз’єднатися із великим кораблем російської культури", – написав він.

Іллєнко закликав Українську кіноакадемію виключити режисера зі свого складу.

Водночас Лозниця 28 лютого вийшов зі складу Європейської кіноакадемії (EFA) на знак протесту проти слабкої відповіді академії на вторгнення РФ в Україну.

Тоді режисер назвав реакцію академії "ганебною" і заявив, що EFA "надто боязка у своїй відповіді та не бажає засуджувати російську агресію".

Фото: Сергій Лозниця/Facebook

Нагадаємо, Сергій Лозниця – це режисер, відомий зокрема за стрічкою "Донбас" (2018).

Його фільм про життя на тимчасово окупованих територія отримав нагороду "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі.

Лозниця також зняв документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" (2021), який отримав у Каннах нагороду "Золоте око".

При цьому митець неодноразово потрапляв у скандали та робив неоднозначні заяви щодо РФ.

Наприклад, в інтерв’ю "Суспільному" Лозниця заявляв, що росіяни можуть брати участь у створенні меморіалу в Бабиному Яру.

Він також казав, що "Бабин Яр" – це єврейська, а не українська трагедія, а історія України як держави нібито почалася лише з 1991 року.

Зрештою режисер наводив неправдиві історичні факти, які спростував голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович у матеріалі для УП.

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