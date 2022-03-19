Ви все чули? Cтінг, Івасюк, ода Байрактару та інші пісні російсько-української війни

Тут могла бути традиційна добірка свіжих українських пісень місяця. Однак 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, співати та слухати музику стало не на часі.

Зараз наші артисти забезпечують гуманітарну підтримку українським захисникам, а дехто навіть взяв до рук зброю. Втім, на передовій та в тилу вони не забувають і про творчість.

За три тижні на підтримку України заспівали не лише професійні музиканти, а й штатні військові та навіть зірки світового масштабу.

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Ми зібрали найголовніші воєнні пісні у спеціальному плейлисті.





Тарас Боровок – Байрактар

Кадровий український військовий написав пісню про турецький безпілотник, що наводить жах на окупантів. Каже, що зробив це на прохання бойових побратимів.

Завдяки інтернету "Байрактар" став народним хітом.





SAGE – Русский военный корабль - иди на***уй!

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Авторство мему приписують українському прикордоннику Роману Грибову із Золотоноші. 24 лютого російські окупанти запропонували нашим воїнам здати без бою острів Зміїний, а у відповідь почули цю вже легендарну фразу. Зараз захисники Зміїного перебувають у полоні ворогів.

Надихнувшись історією прикордонників, сценаристка Олександра Смілянська написала вірш про різницю між "братніми народами" та виклала його в соцмережах. А дніпровський інді-музикант Олександр Сичок перетворив його на пісню.





MONATIK – Вы этого хотели, русская власть? / From U To Z

У перші дні російського повномасштабного вторгнення Дмитро Монатік написав антивоєнний вірш і змонтував відео до нього. До ролика увійшли кадри з бомбардуваннями українським міст.

Днями співак виклав у YouTube ще одну відеопоезію, цього разу – українською. From U To Z – історія про щасливе майбутнє, що чекає на Україну після війни.

Сергія Бабкін – Я солдат (2022 Version)

Музикант переробив хіт 5’nizza на проукраїнський манер.





Макс Барських – Буде весна

Зворушлива, обнадійлива, хоча й коротка пісня українською від Барських. З початком війни співак зайняв патріотичну позицію та розірвав зв’язки із російськими партнерами.





Саша Чемеров і Женя Галич – Досить

Лихо об’єднує. Фронтмени The Gitas і O.Torvald забули про конфлікти між собою та записали спільну пісню про те, що ворог не знатиме від українців пощади.

Жадан і Собаки та Вертеп – Діти

Сергій Жадан разом із гітаристом та другим вокалістом ЖіС Євгеном Турчиновим навідалися в гості до дніпровського гурту "Вертеп".

Спільну композицію музиканти присвятили тим, кому "ми маємо передати нашу країну".

Христина Соловій – Українська лють

Співачка адаптувала гімн італійських партизанів 1940-х до українських воєнних реалій.

Патті Сміт – Гімн України

Королева американського панк-року планувала виступити в Україні з концертом, але так і не доїхала до нас через пандемію.

Зате після початку війни написала пісню за мотивами нашого гімну та зіграла її наживо в Нью-Йорку. "Це трагічний хіт, який я чую щоночі", – розповіла Патті Сміт.





Sting – Russians

Пісня Russians увійшла до дебютного альбому Стінга, що вийшов у 1985-му. Британський музикант написав її у розпал Холодної війни.

Оновлену версію Russians Стінг присвятив "хоробрим українцям, що борються проти кривавої тиранії".

"Не думав, що колись вона знову стане актуальною", – зізнався Стінг.





Андрій Хливнюк та The Kiffness – Ой, у лузі червона калина

Лідер "Бумбоксу" вступив у тероборону Києва. У перші дні війни він виклав у мережу відео, в якому співає народну пісню на фоні Михайлівського собору.

З офіційного дозволу Хливнюка південноафриканський діджей Девід Скотт зробив ремікс на трек. Він наклав голос музиканта на електронний біт.

Вільне небо / Free Sky

Президент України Володимир Зеленський продовжує просити союзників із НАТО закрити небо, щоб ворожі обстріли наших міст припинилися.

На підтримку ініціативи симфонічний оркестр "Київ-Класик" зіграв концерт на Майдані Незалежності. Музиканти виконали гімни України та Європи, а також класичні українські твори.

Учасники "Чорноморських Ігор" – Гімн України

"Ще не вмерла…" у виконанні юних співаків та співачок, що відзначилися на дитячому музичному фестивалі. Піснею фаворити "Чорноморських ігор" підтримали захисників України.

Go_A – Kalyna

Перша нова пісня гурту з часу виступу на "Євробаченні"-2021. Вона присвячена символу України, що завжди об’єднував наш народ у боротьбі зі злом.

Kalush Orchestra – Stefania

Трек реп-гурту став символом українського спротиву у TikTok. Із нею Kalush Orchestra представлять Україну на цьогорічному "Євробаченні" у Турині.

Музиканти запишуть виступ у безпечному місці та надішлють його організаторам конкурсу, а у випадку закінчення війни до травня виступлять в Італії наживо.





Антитіла – MLNL

"Антитіла" презентували новий альбом 24 лютого, у перший день війни. Музиканти виклали MLNL в інтернет для вільного прослуховування, а самі пішли захищати столицю в складі територіальної оборони.

Титульна пісня релізу має всі шанси стати маніфестом післявоєнної України.

ТНМК та Ельвіра Сарихаліл – Доми

Дует ветеранів українського хіп-хопу та кримськотатарської співачки. ТНМК та Сарихаліл поклали на музику вірш Сергія Жадана.

Музиканти планували презентувати "Доми" до Дня кримського спротиву російській окупації. Але початок війни змусив їх зіграти на випередження.





ТНМК та Kozak System – Мамо

Ще один дует "Танків…" – із авторитетами українського патріотик-року. Присвячується матерям українських солдатів.



Стасік – Бий

Яскрава і безкомпромісна інді-співачка давно не випускала нічого нового.

У перші дні російсько-української війни Стасік порушила мовчання і виклала студійну версію свого бойового треку, який раніше звучав лише на концертах.





ZWYNTAR – Госпел

"Коли біда приходить до моєї землі, я беру рушницю". Кантрі-гурт відволікся від готичної естетики і записав патріотичний трек на захист України.





ЮЮ feat. Jandi та Ivan Taiga – Каменярі

Після розпаду фольктронік-дуету YUKO співачка Юлія Юріна взялася за сексуальний гіперпоп для соцмереж. Але вторгнення Росії змусило її повернутися до української автентики.

Разом із друзями-електронниками ЮЮ випустила трек на вірш Івана Франка.

Паліндром та Ship Her Son – Спи

Львівський репер об’єднався з електронним композитором Антоном Шиферсоном, щоб створити "похоронний марш" для російських солдатів.





Олег Каданов і Стас Кононов – Вона Анна

Харківські музиканти Олег Каданов (екс-"Оркестр Че", "Мантра Керуака", "Лінія Маннергейма") та Стас Кононов (колишній гітарист Сергія Бабкіна, "Оркестр Че", Pur:Pur) перед війною планували випустити спільний альбом.

Наразі дату релізу довелося відтермінувати до перемоги. Нині Каданов і Кононов допомагають харків’янам у територіальній обороні.

Пісня "Вона Анна" стане частиною спільного студійника музикантів. Кліп на нього аніматорка Люсі Рябухіна малювала у бомбосховищі.





Володимир Івасюк – Пісня буде поміж нас

Режисер Артем Григорян створив для музичного онлайн-журналу СЛУХ сентиментальну відеохроніку війни з російськими окупантами.

Саундтреком до ролика став легендарний естрадний хіт Володимира Івасюка. Зокрема, його рання версія у виконанні самого композитора.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

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