Як помре Путін: аніматори запропонували кілька варіантів. ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
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19 березня 2022

Український режисер Микити Лисков оголосив анімаційний флешмоб "Путлер, капут", присвячений можливим сценаріям загибелі президента Росії Володимира Путіна.

В планах режисера змонтувати роботи аніматорів та показати їх на міжнародному фестивалі.

Продемонструвати своє обурення діями російського президента, який розпочав війну проти України, вбиває людей та бомбить міста, можуть всі охочі.

На своїх сторінках у соцмережах режисер вже публікує анімації креативної страти президента країни-окупанта.

Варіант 1: Помста казкової тварини Марії Примаченко, музей якої окупанти розбили на Київщині

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 2: Котик та лялька Вуду

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 3. Накрило

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 4. Чорний чоловічок рятує Київ

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 5. Привіт від Нео з окупованого Херсона

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 6. А Шевченко зміг!

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 7. Кінь-вогонь!

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 8. Гостра вежа

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Сценарій, за яким можна усунути Путіна, треба вмістити в 10-секундний ролик.

Технічні характеристики анімації: 1920×1080, 24pfs, зі звуком або без.

Можна анонімно, або з титрами в кінці.

Роботи надсилати на адресу: putlersdeathanimation@gmail.com.

"Українська правда" нагадала, що тривалість життя чоловіків у Росії становить 66,49 років. Вік путіна – 69,42 роки. Тож, є ще один надійний варіант – смерть від старості.

Чекаємо з нетерпінням!

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