Як помре Путін: аніматори запропонували кілька варіантів. ВІДЕО

Український режисер Микити Лисков оголосив анімаційний флешмоб "Путлер, капут", присвячений можливим сценаріям загибелі президента Росії Володимира Путіна.
В планах режисера змонтувати роботи аніматорів та показати їх на міжнародному фестивалі.
Продемонструвати своє обурення діями російського президента, який розпочав війну проти України, вбиває людей та бомбить міста, можуть всі охочі.
На своїх сторінках у соцмережах режисер вже публікує анімації креативної страти президента країни-окупанта.
Варіант 1: Помста казкової тварини Марії Примаченко, музей якої окупанти розбили на Київщині
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Варіант 2: Котик та лялька Вуду
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Варіант 3. Накрило
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Варіант 4. Чорний чоловічок рятує Київ
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Варіант 5. Привіт від Нео з окупованого Херсона
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Варіант 6. А Шевченко зміг!
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Варіант 7. Кінь-вогонь!
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Варіант 8. Гостра вежа
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Сценарій, за яким можна усунути Путіна, треба вмістити в 10-секундний ролик.
Технічні характеристики анімації: 1920×1080, 24pfs, зі звуком або без.
Можна анонімно, або з титрами в кінці.
Роботи надсилати на адресу: putlersdeathanimation@gmail.com.
"Українська правда" нагадала, що тривалість життя чоловіків у Росії становить 66,49 років. Вік путіна – 69,42 роки. Тож, є ще один надійний варіант – смерть від старості.
Чекаємо з нетерпінням!
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