Як помре Путін: аніматори запропонували кілька варіантів. ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
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19 березня 2022

Український режисер Микити Лисков оголосив анімаційний флешмоб "Путлер, капут", присвячений можливим сценаріям загибелі президента Росії Володимира Путіна.

В планах режисера змонтувати роботи аніматорів та показати їх на міжнародному фестивалі.

Продемонструвати своє обурення діями російського президента, який розпочав війну проти України, вбиває людей та бомбить міста, можуть всі охочі.

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На своїх сторінках у соцмережах режисер вже публікує анімації креативної страти президента країни-окупанта.

Варіант 1: Помста казкової тварини Марії Примаченко, музей якої окупанти розбили на Київщині

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 2: Котик та лялька Вуду

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 3. Накрило

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 4. Чорний чоловічок рятує Київ

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

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Варіант 5. Привіт від Нео з окупованого Херсона

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 6. А Шевченко зміг!

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 7. Кінь-вогонь!

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 8. Гостра вежа

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Сценарій, за яким можна усунути Путіна, треба вмістити в 10-секундний ролик.

Технічні характеристики анімації: 1920×1080, 24pfs, зі звуком або без.

Можна анонімно, або з титрами в кінці.

Роботи надсилати на адресу: putlersdeathanimation@gmail.com.

"Українська правда" нагадала, що тривалість життя чоловіків у Росії становить 66,49 років. Вік путіна – 69,42 роки. Тож, є ще один надійний варіант – смерть від старості.

Чекаємо з нетерпінням!

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