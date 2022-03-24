Повстань, народе мій: Андрухович розповів історію пісні, яку привласнили росіяни

Український письменник Юрій Андрухович розповів, що мелодія відомої радянської пісні "Вставай, страна огромная" була вкрадена.

Насправді, вона була написана в 1919 році криворізькими повстанцями Української народної республіки, стверджує митець.

"Текст написав російський поет Васілій Лєбєдєв-Кумач. І це справді так. Він написав ці слова. А от мелодію вкрадено", – розповів Андрухович.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко каже, що через місяць супротиву українського народу російським окупантам, саме час повернути собі цю пісню.

"Вони напали на нас о 4 ранку. Як нацисти. Раптово після цього з’явилася пісня, в якої насправді інша історія походження. Настав час повернути її собі", – говорить він.

Артисти Івано-Франківського драмтеатру виконали та записали пісню "Повстань, народе мій".

У їхньому виконанні звучить осучаснена версія відомої пісні, в якій поєднали обидва тексти українською та російською мовами.

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой.

С рашисткой силой темною

И с путинской ордой.

Приспів

Повстань, повстань, народе мій.

Берись за зброю вмить.

За Україну – в смертний бій!

Свята війна горить!

Повстань, повстань, народе мій.

Берись за зброю вмить.

Нехай під окупантами

Завжди земля горить!



Підемо в бій з ворожими

Полками орд чужих.

Ми віримо, що зможемо

Звільнити край від них.

Повстань, повстань, народе мій.

Берись за зброю вмить.

Приспів

Не смеют крылья черные

Над Родиной летать.

Поля ее просторные

Рашистам не занять.

Приспів

Не нам неволя й панщина

Імперськая тюрма.

Б’ємось проти кремлівського

Московського ярма.

Приспів

Існує й інша версія походження відомої пісні. В 1990-ті роки з’явилися публікації, в яких стверджувалося, що пісню "Священна війна" написав під час Першої світової війни у 1916 році, педагог, поет і музикант-аматор Олександр Боде.

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