Кінопремія Оскар-2022: де та о котрій транслюватимуть нагородження

27 березня у США відбудеться 94-та церемонія вручення головної кінопремії року "Оскар".
Подія традиційно відбудеться в Лос-Анджелесі у театрі "Долбі" і розпочнеться о 20:00 за східним часом в США, о 2:00 28 березня за центральноєвропейським часом, а за київським часом – о 3:00.
На цьогорічному врученні будуть ведучими одразу три відомі актриси: Емі Шумер, Ванда Сайкс і Реджіна Голл.
Емі Шумер пообіцяла під час вручення нагород привернути увагу до збройної агресії Росії.
Вона також закликала організувати онлайн-включення президента України Володимира Зеленського під час церемонії.
|Фото: MidoSemsem/Depositphotos
Де дивитись Оскар-2022?
Права на трансляцію церемонії має телеканал канал ABC, який доступний для перегляду тільки в США.
В Україні вручення "Оскару" раніше транслювали на телеканалі "Україна", однак цього року через війну нагородження показувати не будуть.
У Польщі церемонію транслюватимуть каналах PREMIUM+ та CHANNEL+ online, початок о 02:00.
Однак подивитись церемонію можна і на онлайн-платформах:
- YouTube TV;
- Hulu з Live TV;
- Hulu+;
- DIRECTV;
- STREAM;
- Fubo TV.
Нагадаємо, актор Шон Пенн закликав бойкотувати "Оскар" у випадку, якщо Володимиру Зеленському не нададуть слово під час церемонії нагородження.
Вас також може зацікавити:
Україна закликає світову культурну спільноту до театрального бану РФ
Фільм "Будинок зі скалок" про дітей на Донбасі – у шорт-листі на "Оскар"
Франківський драмтеатр показує вистави у бомбосховищі. ВІДЕО
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.