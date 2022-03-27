Кінопремія Оскар-2022: де та о котрій транслюватимуть нагородження

27 березня у США відбудеться 94-та церемонія вручення головної кінопремії року "Оскар".

Подія традиційно відбудеться в Лос-Анджелесі у театрі "Долбі" і розпочнеться о 20:00 за східним часом в США, о 2:00 28 березня за центральноєвропейським часом, а за київським часом – о 3:00.

На цьогорічному врученні будуть ведучими одразу три відомі актриси: Емі Шумер, Ванда Сайкс і Реджіна Голл.

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Емі Шумер пообіцяла під час вручення нагород привернути увагу до збройної агресії Росії.

Вона також закликала організувати онлайн-включення президента України Володимира Зеленського під час церемонії.

Фото: MidoSemsem/Depositphotos

Де дивитись Оскар-2022?

Права на трансляцію церемонії має телеканал канал ABC, який доступний для перегляду тільки в США.

В Україні вручення "Оскару" раніше транслювали на телеканалі "Україна", однак цього року через війну нагородження показувати не будуть.

У Польщі церемонію транслюватимуть каналах PREMIUM+ та CHANNEL+ online, початок о 02:00.

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Однак подивитись церемонію можна і на онлайн-платформах:

YouTube TV;

Hulu з Live TV;

Hulu+;

DIRECTV;

STREAM;

Fubo TV.

Нагадаємо, актор Шон Пенн закликав бойкотувати "Оскар" у випадку, якщо Володимиру Зеленському не нададуть слово під час церемонії нагородження.

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