Фільм "Будинок зі скалок" про дітей на Донбасі – у шорт-листі на "Оскар"

Дансько-українсько-шведський фільм "Будинок зі скалок" Сімона Леренга Вільмонта виборов одразу дві нагороди на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та увійшов до шорт-листа на "Оскар".

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно, за підтримки якого зняли фільм.

Стрічка "Будинок зі скалок" отримала нагороду "Золотий Олександр" як найкращий документальний фільм та нагороду FIPRESCI Award .

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Перемога на фестивалі означає автоматичне потрапляння до попереднього відбору на 95-у премію "Оскар", яка відбудеться наступного року.

Фото: Facebook-сторінка Thessaloniki International Film Festival

"Премію "Золотий Олександр" отримує незабутній фільм, який висвітлює тягар дітей за жахи та помилки, які чинить світ дорослих, що має піклуватися про них", – оголосили своє рішення журі Міжнародного конкурсу.

Водночас FIPRESCI оголосило "Будинок зі скалок" найкращим документальним фільмом Міжнародного конкурсу.

Фото: Facebook-сторінка Thessaloniki International Film Festival

"За делікатний та чутливий погляд на вразливих дітей, які вже з самого раннього віку стикаються з труднощами життя. Незважаючи на те, що історія розгорнута в певному політичному контексті, ця історія має універсальне значення.

Уважне спостереження за особистістю дітей та взаєминами з однолітками та дорослими створює емоційно захоплюючу та сильну розповідь, сповнену життя та надії на краще майбутнє", – наголосили у Міжнародній федерації кінопреси.

"Будинок зі скалок"

Сюжет фільму – це історія кількох вихователів, які працюють в особливому дитячому будинку, створюючи безпечний простір для дітей в умовах війни на Сході України.

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Будинок слугує прихистком для дітей, поки державні органи та суди вирішують їхню подальшу долю.

Робота над фільмом тривала на Донбасі понад два роки.

Режисером виступив Сімон Леренг Вільмонт.

Лінійний продюсер та другий режиссер – Азад Сафаров.

Продюсери фільму - Моніка Геллстрьом (Final Cut for Real, Данія), Тобіас Янсон (STORY, Швеція), Самі Янукайнен (Donkey Hotel, Фінляндія).

Українськими продюсерами є Дар'я Бассель та Вікторія Хоменко (Мун Мен/Moon Man).

Стрічку створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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