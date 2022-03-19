Франківський драмтеатр показує вистави у бомбосховищі. ВІДЕО

Івано-Франківський національний драматичний театр в умовах війни відновив покази вистав. Щоправда, замість сцени актори грають у бомбосховищі.

Про це йдеться на офіційній сторінці драмтеатру у Facebook.

Франківський драмтеатр став прихистком для біженців та містян в умовах війни. Аби не гаяти часу даремно, актори вирішили розважити тимчасових гостей та мешканців міста.

"Сьогодні наші актори продовжують працювати задля перемоги України як волонтери, воїни, в тому числі і на інформаційному фронті.

Фото: Франківський драмтеатр у Facebook

У театрі є бомбосховище, тож ми можемо гарантувати безпеку не лише тим, хто в театрі отримав тимчасовий прихисток і допомогу, а і тим, хто придбає квиток і прийде до театру на виставу", – запевняють у Франківському театрі.

Глядачі змогли вже побачити "Енеїду", "Гамлета", а 16 березня знамениту "Націю". Водночас 20 березня, згідно розкладу, відбудеться вистава "Гуцулка Ксеня".

Тимчасові переселенці можуть відвідати виставу безкоштовно, а жителі міста мають придбати квиток. Зароблені кошти підуть на допомогу Збройним силам України.

Ініціатива викликала такий ажіотаж, що вже всі квитки на "Гуцулку Ксеню" станом на вечір 19 березня розкуплені.

При цьому є ймовірність, що продаж квитків відновлять, тому стежте за оновленнями на сторінці драмтеатру.

Фото: Франківський драмтеатр у Facebook

Фото: Франківський драмтеатр у Facebook

Фото: Франківський драмтеатр у Facebook

Фото: Франківський драмтеатр у Facebook

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