"Слідом за російським кораблем": Київський музей Олександра Пушкіна змінює назву

У зв’язку з російською агресією Київський музей О. С. Пушкіна змінює назву на "Музей побуту Києва першої половини ХІХ століття".

Музей, названий на честь російського поета і прозаїка Олександра Пушкіна, перейменовують через напад країни-агресора на Україну.

Рішення про перейменування своєї філії ухвалив Музей історії міста Києва.

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"У ці дні кривавої російської війни проти України, колектив Музею зосереджений на збереженні культурної спадщини…

Ми вже давно розпочали роботу над зміною назви Київського музею О.С. Пушкіна та створенням нової концепції експозиції, які більш влучно представлять зміст колекції цього музею", – кажуть ініціатори.

Фото: Музей історії міста Києва/Facebook

Музей історії міста Києва – це музейне об’єднання, до складу якого входять 10 філій, зокрема колишній Київський музей О. С. Пушкіна.

У його фондах міститься багато експонатів, які репрезентують життя та побут Києва першої половини ХІХ століття.

"Музей пишається своєю колекцією та вдячний усім, хто в різні часи сприяв її поповненню.

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Серед усіх меценатів та дарувальників, без сумніву, цінні експонати передав місту колекціонер Яків Ісаакович Бердичівський", – кажуть митці.

Фото: Музей історії міста Києва

За їхніми словами, Пушкініана, передана Яковом Бердичівським, стала важливим внеском для створення музею.

Однак цей щедрий дарунок став лише частиною великої колекції.

"Після української перемоги та відновлення українських державних кордонів на усіх киян і гостей міста чекатиме оновлений музей, який розповідатиме про цікавий та важливий етап нашої історії", – наголошують творці музею.

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