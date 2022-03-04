Труханов заявив, що Одеса прийме "адекватних" діячів культури з РФ після перемоги України

Проти підступного нападу Росії на Україну почали висловлюватися деякі російські митці, зокрема Лія Ахеджакова, Пауліна Андрєєва та інші.

Водночас спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що діячі культури, які не підтримують війну проти України, мають припинити свою діяльність.

У відповідь на це міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що після перемоги України місто прийме "адекватних діячів культури".

Це стосується тих людей, які покинули путінську країну-агресора.

Фото: Facebook-сторінка Геннадія Труханова

"З усією відповідальністю заявляю, що після нашої перемоги Одеса з радістю прийме адекватних діячів культури, які покинули путінську Росію.

Ми будемо проводити концерти, спектаклі і радувати глядачів. Я впевнений, що ви отримаєте ще більшу пошану і визнання – причому у світових масштабах", – написав він.

Нагадаємо, раніше митці з різних країн засудили воєнні злочини Путіна й РФ та опублікували лист із 10 вимогами до світової спільноти.

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