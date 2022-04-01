Чому кінотеатри не відновлюють роботу – пояснення Мінкульту

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 квітня 2022

Заклади культури в  Україні з 1 квітня відновлюють роботу, проте кінотеатри поки що залишаються зачиненими.

Більшість з них не відповідають вимогам безпеки у воєнний час, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Поки що ми не розглядаємо такої можливості, оскільки важливі правила безпеки: якщо є бомбосховища, укриття, тоді це можливо", – пояснив він.

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Очільник міністерства заявив, що відкриття закладів культури на заході країни зараз відбувається у тестовому режимі. 

 Krists Luhaers / Unsplash

Зокрема, театральні вистави проходять в Івано-Франківському театрі та почнуть незабаром відбуватися в Києві, Одесі та Львові.

Міністр також додав, що театральні постановки показують у бомбосховищах Харкова. 

Нагадаємо, раніше у Мінкульті заявляли про поступове відкриття театрів, опери та концертних залів з 1 квітня по всій Україні. Вони мають функціонувати, зважаючи на протиепідемічні обмеження через COVID-19 та вимоги воєнного часу. 

Тому кожен заклад культури має працювати за персональним графіком. Керівництво повинне забезпечити належні умови, зокрема доступні бомбосховища на випадок повітряної тривоги. 

Частину коштів за придбані квитки надсилатимуть на допомогу ЗСУ.

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