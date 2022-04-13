"Книжковий арсенал" у травні 2022 року не відбудеться через війну

Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який щороку проходить у Києві, не відбудеться у травні 2022-го через війну.

Про це повідомляють організатори фестивалю на сайті культурного комплексу "Мистецький Арсенал".

"Український народ мужньо боронить країну, дає відсіч ворогу на різних фронтах, і ми всі розуміємо – для остаточної перемоги нам ще потрібен час.

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Зараз, в умовах війни, наша команда працює на підтримку видавничої сфери та літературної і мистецької сцени в Україні, на підтримку нашої спільноти", – написали вони.

За словами організаторів, наразі вони інформують світову книжкову спільноту про російсько-українську війну, розвивають коаліцію культурних інституцій щодо бойкоту РФ, допомагають постраждалим у війні тощо.

"Зараз мета нашої діяльності – працювати на збереження інституції та команди, а відтак на підтримку книги та її аудиторії, працювати на перемогу", – каже команда фестивалю.

Водночас вони обіцяють провести ХІ "Книжковий Арсенал" після перемоги України.

Нагадаємо, "Книжковий арсенал" – це культурна подія, яку організовує комплекс "Мистецький арсенал" з 2011 року.

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Щороку фестиваль відвідують політики, громадські діячі, зірки шоу-бізнесу і митці, зокрема письменники, видавці, музиканти.

Останній "Книжковий арсенал" проводили у червні 2021 року – торік особливою гостею заходу стала експрезидентка Литви Даля Грібаускайте.

До цього, у 2020 році, фестиваль скасували через пандемію COVID-19.

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