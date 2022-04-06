Українське видавництво не перевидаватиме книжку про Ангелу Меркель

Видавництво "Лабораторія" не буде перевидавати книжку-біографію колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Про це повідомив засновник і директор видавництва Антон Мартинов.

Причиною такого рішення стала позиція німецької політичної діячки щодо вступу України до НАТО, яку у видавництві назвали "абсолютно не прийнятною".

Реклама:

Книжку Кеті Мартон "Канцлерка" "Лабораторія" видала восени 2021 року.

"Це був один із перших перекладів в Європі.

Ідея видати цю книжку полягала в тому, щоб показати життя і звитяги сильної і впливової жінки.

16 років на такій високій посаді в першій економіці сучасної Європи. В книзі є чимало цікавих речей і моментів з політичного і особистого життя пані Меркель. Загалом, цікава книга і гарно викладений матеріал", – каже Мартинов.

Коли книжка закінчиться на складах, перевидавати її не будуть.

Мартинов зазначив, що аудиторія сприйняла його позицію з розумінням.

Реклама:

"Мені написали і спитали про мою позицію, але ніхто не написав про спалення книг чи подібні ідеї звірства. Ніхто не опустився до цього рівня, розумієте. Серед плюралізму думок панує людяність", – говорить він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі приїхати в Бучу та на власні очі побачити, до чого призвела політика поступок РФ.

Ангела Меркель відповіла йому, що рішення 2008 року не приймати Україну в НАТО було правильним.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва написала відкритого листа до екс-канцлерки з проханням сприяти вступу України до Європейського Союзу та допомогти в перемовинах з Росією, щоб зупинити війну.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.