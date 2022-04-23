Мінкульт зафіксував понад 240 воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини в Україні

В Україні задокументували щонайменше 242 епізоди воєнних злочинів російських окупантів проти культурної спадщини.

Наприклад, нещодавно ворог обстріляв ракетами острів Хортицю, де розташований Музей історії запорозького козацтва, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

На Київщині також була пошкоджена будівля Макарівської публічної бібліотеки початку ХХ ст., а на Харківщині через обстріли постраждав старовинний Будинок вчителя 1925 року.

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"Ми документуємо кожен епізод та формуємо детальну базу безчинств російської армії проти культурної спадщини. Всі матеріали будуть використані як докази у кримінальних справах проти воєнних злочинців.

Агресору не вдасться зламати український дух. Адже увесь світ вже захоплюється нашими силою, сміливістю та щирим бажанням боронити свою землю й свободу", – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Одесити рятують пам'ятник від окупантів. Фото: Одеська міськрада

Загалом руйнацій та пошкоджень зазнали 94 об’єкти культурної спадщини в Україні.

Серед них: 16 пам’яток національного значення, 72 – місцевого значення та 6 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Найбільше від окупантів постраждали релігійні об'єкти.

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Росіяни знищили або пошкодили 92 споруди, зокрема православні храми, протестантські молитовні будинки, мечеті, синагоги.

При цьому 35 із них – перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування.

Російські окупанти також пошкодили або зруйнували:

29 меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ-початку ХХІ століть;

меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ-початку ХХІ століть; 19 будівель та комплексів музеїв і заповідників;

будівель та комплексів музеїв і заповідників; 33 будинки культури, театри та бібліотеки тощо.

Загалом злочини росіян проти культурної спадщині в Україні зафіксовані у столиці та ще в 11 областях.

Найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина:

у Харківській області – 84 епізоди;

у Донецькій – 45;

у Київській – 38;

у Чернігівській – 24;

у Луганській – 17;

у Сумській – 14.

По 5 епізодів воєнних злочинів також зафіксували в Запорізькій, Житомирській областях та в Києві, по 1 епізоду – у Дніпропетровській та Миколаївській областях, а також 3 епізоди на Херсонщині.

"Залишаються складнощі з отриманням інформації про руйнування з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Але дані все ж надходять від українців", – каже Мінкульт.

Нагадаємо, якщо ви стали свідком руйнування ворогом культурної спадщини, ви можете допомогти зафіксувати цей злочин через цю платформу.

Згодом інформація, а також фото- і відео-докази, надані українцями, використають у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

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