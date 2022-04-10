В Україні від війни найбільше постраждали храми та комуністичні пам’ятники – Ткаченко

В Україні від російських окупантів найбільше постраждали храми, а також пам’ятники радянській армії часів СРСР.
Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного марафону 10 квітня.
"Найбільше з усіх закладів культури постраждали храми і монументи радянським військам, які залишилися після Другої світової війни. Таким дивним чином відбувається вибірковий відстріл", – сказав Ткаченко.
Зокрема, вороги руйнують навіть релігійні споруди УПЦ Московського патріархату.
|Фото: АрміяINFORM
За словами міністра, з початку війни всього було пошкоджено близько 170 пам’яток культури по всій Україні.
Деякі з них – зруйновані повністю, а деякі лише пошкоджені.
Зокрема, деяким історичним спорудам на Чернігівщині вдалося вціліти під обстрілами ворога.
"Щодо Чернігова ситуація така, що по дитинцю, де розташовані храми ХІ-ХІІ століття, велися бомбардування, але дивом ці храми не зазнали серйозних пошкоджень", – сказав Олександр Ткаченко.
|Фото: Харківська Єпархія Української православної церкви
Міністра також попросили прокоментувати гостре ставлення українців до символів окупанта на архітектурних спорудах, а також до Арки дружби народів.
У відповідь Ткаченко зауважив, що політика відновлення української культури має бути, але водночас закликав українців "не займатися вандалізмом".
"Подобається вам чи не подобається той чи інший пам’ятник – це має вирішувати влада. Або місцева або на національному рівні.
Ми не можемо бути варварами. Як би ми не ставились до митця з минулого", – заявив міністр.
Нагадаємо, українці активно позбуваються спадщини окупанта на своїх пам'ятках культури.
У Києві на Шулявці активісти прибрали з монумента назви російських і білоруських міст, замінивши їх сучасними містами-героями України.
Вони також спиляли комуністичну символіку і встановили державний стяг на танк Т-34.
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