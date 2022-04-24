Ігри біля цвинтаря й освячені ножі: що ви знаєте про традиції Великодня в Україні? ТЕСТ

Ходили навколо церкви і по цвинтарю, тримаючись за руки. Зазвичай цвинтарі були біля церкви, тому українці несли Великодню радість і до могил предків. Після служби там виводили гаївки – стародавні весняні рухливі ігри з піснями. Тримаючись за руки, дівчата ходили неначе лабіринтами й “виводили” кола, зигзаги, спіралі. Ці “лабіринти” між могилами були символом проходження від смерті до життя – спадщиною язичницьких вірувань. Учасниці гри також відтворювали різні ігри-плетениці. Наприклад, коли грали у “Жучка”, то утворювали місточок із рук, а “Огірочки” і “Горошок” передбачали “заплітання” за допомогою рук у довгу вервечку. Грали в різноманітні ігри-плетениці: “Жучок”, "Огірочки", "Горошок", “Воротар”. Зазвичай цвинтарі були біля церкви, тому українці несли Великодню радість і до могил предків. Після служби там виводили гаївки – стародавні весняні рухливі ігри з піснями. Тримаючись за руки, дівчата ходили неначе лабіринтами й “виводили” кола, зигзаги, спіралі. Ці “лабіринти” між могилами були символом проходження від смерті до життя – спадщиною язичницьких вірувань. Учасниці гри також відтворювали різні ігри-плетениці. Наприклад, коли грали у “Жучка”, то утворювали місточок із рук, а “Огірочки” і “Горошок” передбачали “заплітання” за допомогою рук у довгу вервечку. Обирали “королеву весни” і коронували її вінком. Зазвичай цвинтарі були біля церкви, тому українці несли Великодню радість і до могил предків. Після служби там виводили гаївки – стародавні весняні рухливі ігри з піснями. Тримаючись за руки, дівчата ходили неначе лабіринтами й “виводили” кола, зигзаги, спіралі. Ці “лабіринти” між могилами були символом проходження від смерті до життя – спадщиною язичницьких вірувань. Учасниці гри також відтворювали різні ігри-плетениці. Наприклад, коли грали у “Жучка”, то утворювали місточок із рук, а “Огірочки” і “Горошок” передбачали “заплітання” за допомогою рук у довгу вервечку. Перший і другий варіант. Зазвичай цвинтарі були біля церкви, тому українці несли Великодню радість і до могил предків. Після служби там виводили гаївки – стародавні весняні рухливі ігри з піснями. Тримаючись за руки, дівчата ходили неначе лабіринтами й “виводили” кола, зигзаги, спіралі. Ці “лабіринти” між могилами були символом проходження від смерті до життя – спадщиною язичницьких вірувань. Учасниці гри також відтворювали різні ігри-плетениці. Наприклад, коли грали у “Жучка”, то утворювали місточок із рук, а “Огірочки” і “Горошок” передбачали “заплітання” за допомогою рук у довгу вервечку. Другий і третій варіант. Зазвичай цвинтарі були біля церкви, тому українці несли Великодню радість і до могил предків. Після служби там виводили гаївки – стародавні весняні рухливі ігри з піснями. Тримаючись за руки, дівчата ходили неначе лабіринтами й “виводили” кола, зигзаги, спіралі. Ці “лабіринти” між могилами були символом проходження від смерті до життя – спадщиною язичницьких вірувань. Учасниці гри також відтворювали різні ігри-плетениці. Наприклад, коли грали у “Жучка”, то утворювали місточок із рук, а “Огірочки” і “Горошок” передбачали “заплітання” за допомогою рук у довгу вервечку.