Ігри біля цвинтаря й освячені ножі: що ви знаєте про традиції Великодня в Україні? ТЕСТ

Цьогоріч українці відзначають Великдень, Свято воскресіння Господнього, 24 квітня.
Навіть під час війни вони не нехтують своїми традиціями.
"УП. Життя" вирішила дізнатися цікаві факти про великодні звичаї, поширені у різних регіонах України.
І хоч у нас більше спільного, ніж відмінного – локальні особливості вражають та захоплюють.
Розібратися в цій темі нам допомогли:
- писанкарка Ірина Михалевич;
- етнологиня та наукова співробітниця Національного центру народної культури Музею імені Івана Гончара Ярослава Музиченко;
- а також матеріали видання "Локальна історія".
Пропонуємо вам пройти тест, щоб перевірити себе та дізнатися більше про великодні традиції різних регіонів України.
Чим у минулому прикрашали паски у різних областях України?
Яка випічка на Великдень НЕ була традиційною на теренах України?
Фото: KostyaKlimenko/Depositphotos
Що з цього було традиційним елементом приготувань до Великодня у Чистий четвер?
Картина: "Страсний четвер", Микола Пимоненко
Що з цього українці клали у великодній кошик?
Фото: VadimVasenin/Depositphotos
Які з цих заборон існували в українській традиції?
Фото: Ірина Михалевич/Facebook
Як на Волині та Поліссі українці створювали карбовані писанки?
Коли на Поділлі та у центральних областях було прийнято писати писанку "сорококлин"?
Що не прийнято було зображувати на писанках?
Фото: Ірина Михалевич/Facebook
Що робили дівчата, коли "водили гаївки"?
Що з цього українці НЕ робили після Великодня?
Картина: "Великодня утреня", Микола Пимоненко
Які з цих звичаїв практикували молоді хлопці у Великодній (Обливаний) понеділок?
Як дівчина мала відповісти на те, що її облили водою?