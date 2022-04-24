Фото: VadimVasenin/Depositphotos
Тест

Ігри біля цвинтаря й освячені ножі: що ви знаєте про традиції Великодня в Україні? ТЕСТ

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24 квітня 2022

ОНОВЛЕНО 14.04.2023

Цьогоріч українці відзначають Великдень, Свято воскресіння Господнього, 16 квітня.

Навіть під час війни вони не нехтують своїми традиціями.

"УП. Життя" вирішила дізнатися цікаві факти про великодні звичаї, поширені у різних регіонах України.

І хоч у нас більше спільного, ніж відмінного – локальні особливості вражають та захоплюють.

Розібратися в цій темі нам допомогли:

  • писанкарка Ірина Михалевич;
  • етнологиня та наукова співробітниця Національного центру народної культури Музею імені Івана Гончара Ярослава Музиченко;
  • а також матеріали видання "Локальна історія".

Пропонуємо вам пройти тест, щоб перевірити себе та дізнатися більше про великодні традиції різних регіонів України.

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Чим у минулому прикрашали паски у різних областях України?

Фото: panistefa.com
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Яка випічка на Великдень НЕ була традиційною на теренах України?

Фото: KostyaKlimenko/Depositphotos
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Що з цього було традиційним елементом приготувань до Великодня у Чистий четвер?

Картина: "Страсний четвер", Микола Пимоненко
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Що з цього українці клали у великодній кошик?

Фото: VadimVasenin/Depositphotos
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Які з цих заборон існували в українській традиції?

Фото: Ірина Михалевич/Facebook
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Як на Волині та Поліссі українці створювали карбовані писанки?

Фото: Оксана Самойлич
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Коли на Поділлі та у центральних областях було прийнято писати писанку "сорококлин"?

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Що не прийнято було зображувати на писанках?

Фото: Ірина Михалевич/Facebook
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Що робили дівчата, коли "водили гаївки"?

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Що з цього українці НЕ робили після Великодня?

Картина: "Великодня утреня", Микола Пимоненко
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Які з цих звичаїв практикували молоді хлопці у Великодній (Обливаний) понеділок?

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Як дівчина мала відповісти на те, що її облили водою?

Фото: mala.storinka.org
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Що українці робили зі шкаралупою від яєць, використаних для паски, після Великодня?

Фото: Ірина Михалевич/Facebook
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