Від десерту дитинства до світового тренду: як дубайський шоколад захопив світ

Соціальні мережі переповнені відео з поїданням дубайського шоколаду – незвичайного смаколика, який став популярним по всьому світу.

Історію створення "вірусних" ласощів розповіли The New York Times та CNN.

Як вдалося створити трендовий десерт?

Дубайський шоколад здобув популярність завдяки фісташковій начинці та хрусткості тіста катаїфі. У "вибухову" суміш ці інгредієнти вдалося поєднати жінці Сарі Хамуду з Дубаю.

Ідея десерту виникла під час під час вагітності жінки, коли вона мріяла про хрусткі ласощі в глазурі. Зрештою Сара вирішила створити щось більше, ніж "типовий" шоколад.

"Я сказала своєму чоловікові, що хочу відкрити шоколадний бізнес", – зізналася жителька Дубая.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Зелений чай матча: трендовий напій чи корисний продукт

Жінка поділилася, що до цього ніколи раніше не робила шоколад, але мала ідею, яку почала втілювати у власній вітальні. За основу ласощів Сара Хамуду взяла складники східного десерту зі свого дитинства кнафе – вершковий сир, подрібнене тісто катаїфі, горіхи, фініковий сироп, квіти апельсина та трояндову воду.

Популярний батончик отримав назву "Can't Get Knafeh of It" (гра слів, співзвучна з "Can't get enough of it" – з англійською "Не можу відірватися"). До складу трендового десерту входить фісташковий крем з катаїфі в оболонці з молочного шоколаду з яскравими смужками.

Власний онлайн-магазин FIX Dessert Chocolatier подружжя відкрило у 2022 році. Тоді Сара та її чоловік Єзен Алані ще не підозрювали, який успіх на них чекає.

"Ми продавали приблизно один батончик на тиждень", – зізналося подружжя.

Читайте також : 5 рецептів незвичних та смачних напоїв з гарбузом

Вірусні відео в TikTok

Згодом шанувальники десерту запропонували парі відіслати кілька десертів місцевим знаменитостям, і подружжя неохоче погодилося.

Так шоколад потрапив до Марії Вегери, яка опублікувала ролик із поїданням хрусткого десерту на платформі TikTok. Наразі відео переглянули понад 112 мільйонів користувачів. Ще сотні людей зняли реакції на шоколад, а деякі створили ролики з рецептами, за якими його можна спробувати відтворити вдома.

#foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257 @mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr

За словами Єзена Алані, після цього бренд отримав велику кількість замовлень від щонайменше 30 тисяч охочих придбати шоколад. Потік замовлень навіть призвів до збою в застосунку доставки, який вони використовували.

Сара зауважила, що ажіотаж навколо їхнього бренду був "нереальним" – щодня подружжя отримувало до 500 замовлень.

"Чесно кажучи, я жодного разу не думала, що це стане отримає глобальну увагу. Те, що відбувається, це божевілля", – поділилася враженнями жінка.

Як виготовляють трендовий шоколад?

Сара Хамуду вважає, що особливістю ласощів є фірмова форма та упакування, за яким можна впізнати оригінальний дубайський шоколад. За її словами, бренд також намагається підтримувати високу якість інгредієнтів.

Частиною успіху шоколаду його творці вважають креативні назви та унікальні смаки Близького Сходу. До складу солодощів входять фініки, карак (суміш чаю з прянощами) та складники традиційного кнафе.

Інтернаціональне населення Дубая також надихнуло Сару на деякі смаки, як-от шоколад із нутеллою, брауні, заварним кремом та кукурудзяними пластівцями.

Подружжя зізнається, що після "буму" уваги до бренду їм стало складно задовольнити попит.Наразі дубайський шоколад можна придбати лише в Дубаї та Абу-Дабі через місцеву службу доставки.

Дефіцит призвів до того, що шоколад почали перепродавати в інтернеті, а люди намагаються відтворити ласощі на власних кухнях.

"Ми отримуємо повідомлення від людей, які кажуть: "Дякуємо, що надихнули нас на творчість удома", тож я пишаюся цим", – розповіла Сара.

Раніше ми розповідали, чи працюють популярні лайфхаки для здоров'я з TikTok.