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Чи можна в церкві освячувати верхівки пасок: відповідь священника

Анна Коваленко — 10 квітня, 20:03
Чи можна в церкві освячувати верхівки пасок: відповідь священника
Священник наголосив, що найважливіше звертати увагу на суть Великодня
Фото: "Сільпо"

Цьогоріч напередодні Великодня в одній із мереж супермаркетів продають верхівки пасок – випічку, яка майже повністю покрита глазур’ю.

Традиційно частиною служби є освячення кошиків, до яких зазвичай кладуть святкову випічку.

Священник Свято-Покровського собору ПЦУ в Рівному Петро Мартинюк пояснив, що до церкви можна приносити будь-які паски, адже вимог щодо їхнього вигляду немає, повідомляє "Суспільне".

"Традиції, які ми маємо щодо Пасхи більше народні, ніж церковні. Церква не диктує, якою має бути форма паски. Кожен регіон має свої звичаї, які церква підтримує", – пояснив священник.

Петро Мартинюк зауважив, що на Великдень дозволяють освячувати й ту випічку, яка придбана в магазинах, а не спечена власноруч. Також значення не має форма чи начинка паски.

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Представник церкви наголосив, що у свято християнам насамперед слід звертати увагу на суть Великодня.

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"Одні люди можуть випікати паску, інші – не мають для цього часу. Головне – те, що ми згадуємо у день святого світлого Воскресіння Господнього", – пояснив священник.

Нагадаємо, у 2025 році дата святкування Великодня для православних, греко-католиків та римо-католиків збігається і припадає на 20 квітня. Раніше ми розповідали, як обчислюють день Пасхи та як до нього підготуватися.

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