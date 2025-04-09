Нічна, сирна та апельсинова. 3 прості рецепти паски, які вдаються з першого разу

Що може бути затишніше за пахощі великодньої випічки, які наповнюють дім!

Торік ми публікували рецепти паски, які є улюбленими у багатьох родинах вже не одне покоління. Нині пропонуємо спробувати інші – швидші, менш клопіткі у приготуванні, але також дуже смачні та ароматні.

Ці рецепти – саме для вас, якщо хочеться домашньої випічки, а часу обмаль; якщо ви ніколи не пекли паску, але цьогоріч вирішили спробувати чи якщо хочеться спробувати щось нове і незвичне,але щоб точно вийшло.

Паска на ніч шарами Пропонуємо спробувати ось такий цікавий рецепт паски. Вона виходить смачна, солодка і волога. Пасок виходить багато, як сумніваєтеся – приготуйте на третину від норми, тобто на кілограм борошна. Головна перевага цього рецепту – над ним не треба довго чаклувати й одним махом можна напекти на всю родину і гостей. Але важливо не забути: усі продукти викладаються в миску шарами і не перемішуються! Інгредієнти: 150 г живих (пресованих) дріжджів

500 г масла (холодного, але не мерзлого)

250 г маргарину

1 кг цукру

15 яєць

2 склянки родзинок (не розпарених)

50 г олії

1 л молока

3 кг борошна

4 пакетики ванільного цукру

1 ч.л. солі Приготування: Викладаємо продукти у велику миску в такій послідовності: Дріжджі розкришити по всій мисці

Масло і маргарин натерти на тертці з великими отворами на дріжджі.

0,5 гк цукру розсипати по всьому маслу.

Яйця розбити на цукор, можна попередньо їх трохи розмішати (в окремій мисці).

Далі розсипте родзинки – їх можна помити, але розпарювати не потрібно.

Далі у миску вилити олію та молоко кімнатної температури. Все це накрити рушничком і залишити на 8-9 годин у теплому місці (зручно робити це ввечері й залишати на всю ніч). Вранці додати решту цукру, поступово додати борошно (може піти трохи більше чи менше), ванільний цукор та сіль і замісити тісто, доки не почне відлипати від рук. Заміс накрити плівкою та залишити на 1,5-2 години підійти. Після цього обім’яти тісто, розкласти по формах. Лариса Оводенко, господиня, яка поділилася рецептом у мережі, каже: якщо готувати третину норми, виходить дві пасочки, випечені в літрових металевих горнятках та ще одна у каструльці на 1.8-2 л. Накрити тісто у формах рушничком і залишити підійти ще приблизно на 1-1,5 години. Перед випіканням змастити збитим яйцем (якщо покриватимете глазур’ю можна не мастити) Пекти з огляду на роботу своєї духовки – приблизно 40 хвилин за температури 180­°С.

Апельсинова паска на вершках Ця паска щільна і волога, навіть більше схожа на кекс. Але вона дуже ароматна, швидко готується та довго не черствіє. Спробуйте – можливо, саме цей рецепт стане улюбленим для вашої родини. Інгредієнти: Для опари:

120 мл вершків (чим жирніші, тим щільніша буде паска)

5 г сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

50 г борошна

Для тіста:

120 г цукру

ванільний цукор чи харчовий ароматизатор

2 яйця

50 г масла

350 г борошна

Для апельсинової пасти:

1 апельсин

100 г цукру

5 г лимонної кислоти Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FIL ANNA 🇺🇦 FoodBlog • Cooking (@_fil.anna_) Приготування: Спершу приготуйте апельсинову пасту. Її можна зробити заздалегідь, вона добре зберігається в холодильнику та підходить до будь-яких десертів. Апельсин помити, нарізати середніми шматочками (та подіставати кісточки) і покласти в каструлю. Додати цукор, вимішати та залишити на 15 хвилин. Далі проварити упродовж 20 хвилин помішуючи. Додати лимонну кислоту, перемішати, злити сироп в окрему ємність. Сиропом можна просочувати бісквіт, додати його в крем чи чай. Проварені апельсини збити блендером та охолодити. Готуємо тісто на паску. У теплі вершки додати дріжджі, цукор, борошно. Розмішати і залишити на 30 хвилин. Додати розтоплене масло, решту цукру, ванільний цукор, яйця кімнатної температури та все вимішати. Додати борошно та замісити тісто. Накрити харчовою плівкою і залишити на 1-1,5 години (або в духовку на 30°С, якщо в кімнаті прохолодно). Коли підросте, обім’яти і додати апельсинову пасту. Розподілити по формах (заповнювати їх по половині) і залишити підійти. Випікати у розігрітій духовці при 180°С залежно від величини пасочок та особливостей духовки до сухого сірника (приблизно 35 хвилин). До цієї паски найкраще пасуватиме глазур з апельсинового соку. Вона дуже смачна і робиться буквально миттєво. Ось тут ви знайдете рецепт цієї глазурі та багатьох інших. Читайте також : Глазур для паски, яка не липне і не кришиться. 6 перевірених рецептів