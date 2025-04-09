Нічна, сирна та апельсинова. 3 прості рецепти паски, які вдаються з першого разу
Торік ми публікували рецепти паски, які є улюбленими у багатьох родинах вже не одне покоління. Нині пропонуємо спробувати інші – швидші, менш клопіткі у приготуванні, але також дуже смачні та ароматні.
Ці рецепти – саме для вас, якщо хочеться домашньої випічки, а часу обмаль; якщо ви ніколи не пекли паску, але цьогоріч вирішили спробувати чи якщо хочеться спробувати щось нове і незвичне,але щоб точно вийшло.
Паска на ніч шарами
Пропонуємо спробувати ось такий цікавий рецепт паски. Вона виходить смачна, солодка і волога. Пасок виходить багато, як сумніваєтеся – приготуйте на третину від норми, тобто на кілограм борошна.
Головна перевага цього рецепту – над ним не треба довго чаклувати й одним махом можна напекти на всю родину і гостей. Але важливо не забути: усі продукти викладаються в миску шарами і не перемішуються!
Інгредієнти:
150 г живих (пресованих) дріжджів
500 г масла (холодного, але не мерзлого)
250 г маргарину
1 кг цукру
15 яєць
2 склянки родзинок (не розпарених)
50 г олії
1 л молока
3 кг борошна
4 пакетики ванільного цукру
1 ч.л. солі
Приготування:
Викладаємо продукти у велику миску в такій послідовності:
- Дріжджі розкришити по всій мисці
- Масло і маргарин натерти на тертці з великими отворами на дріжджі.
- 0,5 гк цукру розсипати по всьому маслу.
- Яйця розбити на цукор, можна попередньо їх трохи розмішати (в окремій мисці).
- Далі розсипте родзинки – їх можна помити, але розпарювати не потрібно.
- Далі у миску вилити олію та молоко кімнатної температури.
Все це накрити рушничком і залишити на 8-9 годин у теплому місці (зручно робити це ввечері й залишати на всю ніч).
Вранці додати решту цукру, поступово додати борошно (може піти трохи більше чи менше), ванільний цукор та сіль і замісити тісто, доки не почне відлипати від рук. Заміс накрити плівкою та залишити на 1,5-2 години підійти.
Після цього обім’яти тісто, розкласти по формах. Лариса Оводенко, господиня, яка поділилася рецептом у мережі, каже: якщо готувати третину норми, виходить дві пасочки, випечені в літрових металевих горнятках та ще одна у каструльці на 1.8-2 л.
Накрити тісто у формах рушничком і залишити підійти ще приблизно на 1-1,5 години.
Перед випіканням змастити збитим яйцем (якщо покриватимете глазур’ю можна не мастити)
Пекти з огляду на роботу своєї духовки – приблизно 40 хвилин за температури 180°С.
Апельсинова паска на вершках
Ця паска щільна і волога, навіть більше схожа на кекс. Але вона дуже ароматна, швидко готується та довго не черствіє.
Спробуйте – можливо, саме цей рецепт стане улюбленим для вашої родини.
Інгредієнти:
Для опари:
120 мл вершків (чим жирніші, тим щільніша буде паска)
5 г сухих дріжджів
1 ст. л. цукру
50 г борошна
Для тіста:
120 г цукру
ванільний цукор чи харчовий ароматизатор
2 яйця
50 г масла
350 г борошна
Для апельсинової пасти:
1 апельсин
100 г цукру
5 г лимонної кислоти
Приготування:
Спершу приготуйте апельсинову пасту. Її можна зробити заздалегідь, вона добре зберігається в холодильнику та підходить до будь-яких десертів.
Апельсин помити, нарізати середніми шматочками (та подіставати кісточки) і покласти в каструлю. Додати цукор, вимішати та залишити на 15 хвилин.
Далі проварити упродовж 20 хвилин помішуючи. Додати лимонну кислоту, перемішати, злити сироп в окрему ємність. Сиропом можна просочувати бісквіт, додати його в крем чи чай.
Проварені апельсини збити блендером та охолодити.
Готуємо тісто на паску. У теплі вершки додати дріжджі, цукор, борошно. Розмішати і залишити на 30 хвилин.
Додати розтоплене масло, решту цукру, ванільний цукор, яйця кімнатної температури та все вимішати. Додати борошно та замісити тісто. Накрити харчовою плівкою і залишити на 1-1,5 години (або в духовку на 30°С, якщо в кімнаті прохолодно).
Коли підросте, обім’яти і додати апельсинову пасту. Розподілити по формах (заповнювати їх по половині) і залишити підійти. Випікати у розігрітій духовці при 180°С залежно від величини пасочок та особливостей духовки до сухого сірника (приблизно 35 хвилин).
До цієї паски найкраще пасуватиме глазур з апельсинового соку. Вона дуже смачна і робиться буквально миттєво. Ось тут ви знайдете рецепт цієї глазурі та багатьох інших.
Сирна паска
Паска вдається волога та пухка. Вона ситна і водночас ніжна та м’якенька. Серед її переваг – не потребує тривалого замісу і швидко підростає.
Інгредієнти:
800 г борошна
200 мл молока
50 г живих дріжджів
250 г цукру
0,5 ч. л. солі
300 г кисломолочного сиру
4 яйця
100 г масла
150 г родзинок
цедра одного лимона
Приготування:
Готуємо опару. До теплого молока додати дріжджі, розім’яти їх вінчиком чи виделкою. Додати 1 ст.л цукру та 3 ст. л. борошна від загальної кількості. Накрити рушником та відставити у тепле місце на 20-30 хвилин.
Кисломолочний жирний сир змішати з цукром, сіллю та яйцями та перебити суміш блендером.
До розчини додати сирну масу, вимішати до однорідності та поступово додати приблизно половину борошна.
Влити у тісто розтоплене масло, вмішати його і тоді додати решту борошна.
Вимішати тісто. Додати цедру, родзинки чи цукати за бажанням. Місити тісто хвилин 10, воно має почати відлипати від стінок посудини. Буде трохи рідкувате.
Накрити тісто та відставити підростати приблизно на 2 години.
Коли підійде, обім’яти та формувати паски. Наповнити тістом ⅓ форми. З цієї кількості виходить 5 пасок діаметром 11 см та ще одна 9 см в діаметрі. Дати тісту підрости.
Випікати у розігрітій до 180°С духовці приблизно 45 хвилин.