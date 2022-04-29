У Литві створили мурал про прощання українського прикордонника із дружиною

У Литві створили мурал, на якому зобразили прощання українського прикордонника із дружиною.
В його основу лягла світлина з прощання, зроблена фотографом Associated Press Андрієм Андрієнком.
Світлину увіковічили у вигляді муралу на будівлі Литовської військової академії у Вільнюсі, повідомляють в Державній прикордонній службі.
Мурал створив місцевий художник Лінас Казюленіс.
|Світлина та мурал. Фото: ДПСУ
Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас першим опублікував відоме фото на своїй сторінці у соцмережі.
На світлині український прикордонник Віталій прощається зі своєю дружиною на третій день повномасштабної війни – 27 лютого 2022 року.
Він проводжав її на евакуаційний потяг, який прямував до на захід України з вокзалу Краматорська.
Мурал здобув популярність у Литві та користувачів соцмереж по всьому світу.
"Фото цього мурала облетіло весь світ. Численна армія туристів та мешканців Литви робить селфі у цьому місці, а за хештегом #StandwithUkraine залишають тисячі коментарів в підтримку України у війні проти росії", – кажуть в ДПСУ.
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