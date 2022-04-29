У Литві створили мурал про прощання українського прикордонника із дружиною

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 квітня 2022

У Литві створили мурал, на якому зобразили прощання українського прикордонника із дружиною.

В його основу лягла світлина з прощання, зроблена фотографом Associated Press Андрієм Андрієнком. 

Світлину увіковічили у вигляді муралу на будівлі Литовської військової академії у Вільнюсі, повідомляють в Державній прикордонній службі.

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Мурал створив місцевий художник Лінас Казюленіс.

Світлина та мурал. Фото: ДПСУ

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас першим опублікував відоме фото на своїй сторінці у соцмережі. 

На світлині український прикордонник Віталій прощається зі своєю дружиною на третій день повномасштабної війни – 27 лютого 2022 року. 

Він проводжав її на евакуаційний потяг, який прямував до на захід України з вокзалу Краматорська.

Мурал здобув популярність у Литві та користувачів соцмереж по всьому світу.

"Фото цього мурала облетіло весь світ. Численна армія туристів та мешканців Литви робить селфі у цьому місці, а за хештегом #StandwithUkraine залишають тисячі коментарів в підтримку України у війні проти росії", – кажуть в ДПСУ.

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