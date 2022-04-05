Український інститут закликає припинити співпрацю з РФ

Український інститут закликав припинити співпрацювати з РФ, а також поширювати та популяризувати російське мистецтво, яке використовують для політичної пропаганди.

Такий заклик опублікували на сайті інституту.

Це вже друге звернення установи, спрямоване до іноземних та українських культурних інституцій, митців, академічної спільноти та громадянського суспільства.

В Українському інституті вважають, що це необхідно для стримування агресора, який використовує власну культуру як продовження війни з Україною, а також у маніпуляціях та пропаганді.

Фото: olly18/Depositphotos

"Вторгнення Росії в Україну вже забрало життя тисяч невинних людей, призвело до масових руйнувань цивільної інфраструктури, нищення архітектурної і мистецької спадщини українських міст.

Нещодавно світ шокували фотографії і свідчення воєнних злочинів, скоєних окупаційною армією в Київській області, місті Маріуполі та інших регіонах України, а саме масових вбивств цивільних, зґвалтувань, мародерства", – зазначають в Українському інституті.

У вимогах інституту йдеться, що культурний бан Росії має тривати допоки не будуть виведені війська з територій України, зокрема Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Також Росія має бути притягнутою до відповідальності за військові злочини проти українського народу.

Як бойкотувати російську культуру:

Утриматись від популяризації культури та мистецьких творів.

Заборонити Росії брати участь у фестивалях, бієнале, виставках, мистецьких і літературних ярмарках, форумах і конференціях.

Бойкотувати культурні події, які організовують росіяни та ті, які пов’язані з путінським режимом.

Припинити співпрацю з російськими митцями та науковцями, які виказали підтримку діям Путіна після 2014 року, не визнають політичної провини росіян за злочини проти України та публічно не виступили проти збройної агресії.

Виключити росіян зі складу наглядових рад культурних та академічних інституцій.

Відмовитись від фінансування, спонсорської підтримки та благодійних внесків від російських організацій або їхніх партнерів.

Також в Українському інституті вважають, що запрошення російських митців чи науковців до співпраці або діалогу є недоречним, поки війська РФ вчиняють злочини в Україні.

"Поважаючи плюралізм думок та інклюзивність культурних відносин, просимо не легітимізувати російськоцентричний, імперський та колоніальний погляд на Україну, її історію та культуру

Ми вдячні міжнародній спільноті за солідарність з Україною та її митцями, які сьогодні опинились у надзвичайно скрутних обставинах", – кажуть в Українському інституті.

Натомість в інституті пропонують популяризувати українську культуру, зокрема кіно, музику, а також працювати з сучасним театром, перекладати українську літературу, запрошувати науковців до дослідницьких проєктів, започатковувати кафедри, центри та проєкти з україністики, переосмислювати підходи до академічного дослідження України і Східної Європи.

Нагадаємо, у Міністерстві культури розповіли про три аргументи, чому російська культура є отрутою для України.

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