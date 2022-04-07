Букерівська премія 2022 оголосила список фіналістів

Організатори оголосили імена 6 учасників, чиї твори увійшли до короткого списку Букерівської премії 2022.
Перелік фіналістів опублікували на сайті премії.
Номінантами стали автори родом з Кореї, Японії, Норвегії, Індії, Польщі та Іспанії. Для конкурсу їхні твори переклали англійською.
Серед 6 фіналістів є й переможниці попередніх років – Ольга Токарчук та Дженніфер Крофт.
|Sincerely Media / Unsplash
До шорт-листу премії 2022 року увійшли:
- "Небеса" Міеко Кавакамі (Heaven Mieko Kawakami;)
- "Олена знає" Клаудія Піньейро (Elena Knows Claudia Piñeiro);
- "Нова назва: септологія VI-VII" Джон Фосс (A New Name: Septology VI-VII Jon Fosse);
- "Книги Якова" Ольга Токарчук (The Books of Jacob Olga Tokarczuk);
- "Могила піску" Гітанджалі Шрі (Tomb of Sand Geetanjali Shree);
- "Проклятий зайчик" Бора Чунг (Cursed Bunny Bora Chung).
"Дико оригінальні літературні твори, які захоплять читачів. Книги, що увійшли до короткого списку цього року, досліджують травматичний досвід як на індивідуальному, так і на суспільному рівні", – зазначають організатори премії.
Переможця премії оголосять 26 травня 2022 року. Автор та перекладач отримають винагороду у 50 тисяч фунтів стерлінгів (майже 2 мільйони гривень), яку мають поділити між собою.
Букерівську премію заснували у 1968 році, а перше нагородження відбулось у 1969-му.
Взяти участь у конкурсі можуть письменники з різних країн за умови, що їхній твір буде перекладений англійською та опублікований в Великій Британії.
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