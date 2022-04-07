Букерівська премія 2022 оголосила список фіналістів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 квітня 2022

Організатори оголосили імена 6 учасників, чиї твори увійшли до короткого списку Букерівської премії 2022. 

Перелік фіналістів опублікували на сайті премії.

Номінантами стали автори родом з Кореї, Японії, Норвегії, Індії, Польщі та Іспанії. Для конкурсу їхні твори переклали англійською. 

Серед 6 фіналістів є й переможниці попередніх років – Ольга Токарчук та Дженніфер Крофт. 

 Sincerely Media / Unsplash

До шорт-листу премії 2022 року увійшли:

  • "Небеса" Міеко Кавакамі (Heaven Mieko Kawakami;)
  • "Олена знає" Клаудія Піньейро (Elena Knows Claudia Piñeiro);
  • "Нова назва: септологія VI-VII" Джон Фосс (A New Name: Septology VI-VII Jon Fosse);
  • "Книги Якова" Ольга Токарчук (The Books of Jacob Olga Tokarczuk);
  • "Могила піску" Гітанджалі Шрі (Tomb of Sand Geetanjali Shree);
  • "Проклятий зайчик" Бора Чунг (Cursed Bunny Bora Chung).

"Дико оригінальні літературні твори, які захоплять читачів. Книги, що увійшли до короткого списку цього року, досліджують травматичний досвід як на індивідуальному, так і на суспільному рівні", – зазначають організатори премії.

Переможця премії оголосять  26 травня 2022 року. Автор та перекладач отримають винагороду у 50 тисяч фунтів стерлінгів (майже 2 мільйони гривень), яку мають поділити між собою. 

Букерівську премію заснували у 1968 році, а перше нагородження відбулось у 1969-му. 

 Взяти участь у конкурсі можуть письменники з різних країн за умови, що їхній твір буде перекладений англійською та опублікований в Великій Британії.

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