Букерівська премія 2022 оголосила список фіналістів

Організатори оголосили імена 6 учасників, чиї твори увійшли до короткого списку Букерівської премії 2022.

Перелік фіналістів опублікували на сайті премії.

Номінантами стали автори родом з Кореї, Японії, Норвегії, Індії, Польщі та Іспанії. Для конкурсу їхні твори переклали англійською.

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Серед 6 фіналістів є й переможниці попередніх років – Ольга Токарчук та Дженніфер Крофт.

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До шорт-листу премії 2022 року увійшли:

"Небеса" Міеко Кавакам і (Heaven Mieko Kawakami ;)

і (Heaven ;) "Олена знає" Клаудія Піньейро (Elena Knows Claudia Piñeiro );

(Elena Knows ); "Нова назва: септологія VI-VII" Джон Фосс (A New Name: Septology VI-VII Jon Fosse );

(A New Name: Septology VI-VII ); "Книги Якова" Ольга Токарчук (The Books of Jacob Olga Tokarczuk );

(The Books of Jacob ); "Могила піску" Гітанджалі Шрі (Tomb of Sand Geetanjali Shree );

(Tomb of Sand ); "Проклятий зайчик" Бора Чунг (Cursed Bunny Bora Chung).

"Дико оригінальні літературні твори, які захоплять читачів. Книги, що увійшли до короткого списку цього року, досліджують травматичний досвід як на індивідуальному, так і на суспільному рівні", – зазначають організатори премії.

Переможця премії оголосять 26 травня 2022 року. Автор та перекладач отримають винагороду у 50 тисяч фунтів стерлінгів (майже 2 мільйони гривень), яку мають поділити між собою.

Букерівську премію заснували у 1968 році, а перше нагородження відбулось у 1969-му.

Взяти участь у конкурсі можуть письменники з різних країн за умови, що їхній твір буде перекладений англійською та опублікований в Великій Британії.

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