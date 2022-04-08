Акторка зі "Списку Шиндлера" допомагає українцям на кордоні з Польщею. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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8 квітня 2022

Знаменита "дівчинка у червоному пальті" 32-річна Олівія Дабровскі зі "Списку Шиндлера" займається координацією волонтерів і допомагає українцям, які тікають від війни, на кордоні з Польщею.

Про це Дабровскі розповіла в Instagram та опублікувала фотографію, де вона на кордоні одягнена у яскраво-жовтий світловідбиваючий жилет з написом "волонтер".

"Тільки тому, що я мовчала, не подумайте ні на секунду, що я нічого не робила – весь цей час ми разом з мамою активно допомагали біженцям фізично чи онлайн", написала акторка.

Як розповіла Олівія в одному із прямих ефірів на своїй сторінці у соцмережі, їй вже вдалося допомогти десяткам біженців, зокрема із пошуком житла та транспортом, яким людей доправляють до різних міст Польщі.

Фото: з Instagram Олівії Дабровскі

Також Дабровскі збирає кошти для допомоги українцям, які змушені були покинути рідну країну через війну. 

Зі слів акторки, їй довелося тимчасово призупинити свій бізнес у сфері копірайтингу, поки вона допомагає на українсько-польському кордоні.

"Я нічого не чекаю, і ніхто з нашої групи волонтерів не хоче чути "спасибі", ми просто робимо свою роботу. Я зроблю все, що зможу, я ніколи не забуду ці обличчя та очі. До цього не можна підготуватися, можна тільки уявити", наголосила Дабровскі.

Фото: з Instagram Олівії Дабровскі

Нагадаємо, "Список Шиндлера" – знаменитий фільм режисера Стівена Спілберга. Стрічка отримала сім "Оскарів", у тому числі за найкращий фільм і режисуру, сім премій BAFTA та три "Золотих глобуси".

Кадр з фільму Стівена Спілберга "Список Шиндлера"

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