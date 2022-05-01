Ви все чули? Дует Pink Floyd і Хливнюка, Ед Ширан у Києві та інші музичні присвяти Україні від закордонних зірок

У квітні вийшло стільки української та проукраїнської музики, що в один матеріал все не вмістиш. Тому цього разу ми розділили плейлист на дві частини.

У першій розповідаємо про закордонних музикантів, які підтримали Україну.

Вони виступали та записували дуети з нашими артистами, випускали благодійні альбоми те презентували кліпи, зняті в Києві до війни.

Pink Floyd feat. Андрій Хливнюк – Hey Hey Rise Up

Легенди британського прогресив-року присвятили Україні першу нову пісню за вісім років. У ній використано фрагмент гімну Українських Січових Стрільців у виконанні лідера українського гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

John Legend, Міка Ньютон та інші – Free

Американський ритм-енд-блюзовий виконавець заспівав нову пісню на церемонії нагородження музичної премії "Греммі". Приспів українською виконала Міка Ньютон – співачка, що представляла нашу країну на "Євробаченні"-2011, а нині живе в США.

На сцені до них також долучилася бандуристка із Одеси, Сюзанна Іглідан. А наприкінці виступу свій вірш про війну зачитала поетка Любов Якимчук.

Sonic Youth – Live In Kyiv (1989)

<a href="https://sonicyouth.bandcamp.com/album/live-in-kyiv-ukraine-1989" target="_blank">Live In Kyiv, Ukraine 1989 by Sonic Youth</a>

Неймовірно, але факт: 14 квітня 1989-го культовий американський рок-гурт справді виступив у столиці України.

Рівно 33 роки потому Sonic Youth виклали в інтернеті запис цього концерту. Кошти з продажу релізу йдуть на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям.

We Support Ukraine

<a href="https://antirecords.bandcamp.com/album/ukraine-benefit-compilation" target="_blank">Ukraine Benefit Compilation by Anti- Records</a>

Американський інді-лейбл Anti- Records випустив благодійну збірку на підтримку України. До неї увійшли пісні Fleet Foxes, Езри Фурмана, Мейвіс Стейплз, Гасса Маккомбса та інших артистів, чиї релізи видає компанія.

Florence+The Machine – Free

Флоренс Уелч зняла у Києві вже третій кліп поспіль. Цього разу в кадр потрапили Київський університет культури та столичний крематорій. Роль "Тривожності" співачки зіграв відомий британський актор Білл Наї.

Відео із символічною назвою Флоренс та її гурт присвятили "духу, креативності та наполегливості" українців.

Ed Sheeran – 2Step (feat. Lil Baby)

Популярний британський співак випустив кліп, який зняв минулого року в українській столиці. Його події відбуваються у спальному районі Позняки, а також біля механіко-математичного корпусу КНУ.

"Україна – горда та стійка країна. Я вдячний, що мав можливість зняти там своє відео", – написав Ширан у зверненні перед кліпом. Роялтіз із показу відео музикант пообіцяв передати на гуманітарні потреби Україні.

Шон Леннон, Gogol Bordello та інші – Zelensky: The Man With the Iron Balls

Лес Клейпул, фронтмен американського гурту Primus, зібрав різношерстну компанію іменитих музикантів з різних країн, аби прославити мужність Президента України Володимира Зеленського. Серед таких: син Джона Леннона Шон, українці Євген Гудзь та Сергій Рябцев (Gogol Bordello), а також екс-ударник The Police Стюарт Коупленд.

BrainStorm – Моя пісня

Найпопулярніший латвійський поп-рок гурт вперше заспівав українською. Це відбулося в ефірі міжнародного телемарафону на підтримку України. До запису також долучилися струнний квартет JUNO та церковний хор Риги.

Слова до "Моєї пісні" написав Сергій Локшин – поет і сонграйтер, відомий текстами для гурту KAZKA.

Fatboy Slim – Save Ukraine

Відомий британський діджей влаштував міні-сет на підтримку України. В цей час на екрані за його спиною демонструвалися кадри з Революції Гідності та майорів жовто-блакитний стяг.

Сальвадор Субраль – Обійми

Переможець "Євробачення"-2017 із Португалії заспівав хіт "Океану Ельзи". Його можна вважати неофіційним саундтреком останніх місяців в Україні.

Haringey Vox Choir – One Day

Міжнародний телемарафон на підтримку України завершила антивоєнна пісня у виконанні британського дитячого хору. Вона прозвучала перед футбольним матчем прем’єр-ліги в Лондоні.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

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