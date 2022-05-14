У Києві створять музей сучасного мистецтва Івана Марчука

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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14 травня 2022

У колишній будівлі посольства США у Києві планують відкрити музей сучасного мистецтва українського художника Івана Марчука.

Будівлю передадуть Міністерству культури, яке має облаштувати там музейно-культурний центр сучасного мистецтва, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Будівлю в Шевченківському районі Києва на вулиці Володимира Винниченка, 10, де з 1992 по 2012 рік працювало посольство США, наразі відключено від інженерних мереж, на неї чекає реконструкція.

Раніше Іван Марчук публікував проєктні зображення будівлі після реконструкції, однак як точно виглядатиме новий музей наразі невідомо.

 Можливий вигляд майбутнього музею. Фото: Іван Марчук

Питання про музей Івана Марчука у Києві стоїть ще з 2005 року, тодішній президент Віктор Ющенко обіцяв створити музейний центр для художника на Андріївському узвозі, однак цього не сталось.

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Минулого року Володимир Зеленський вже підписував указ про створення музею Марчука, за яким Кабмін мав розробити концепцію та знайти місце для його створення.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі.

У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори через переслідування з боку радянської влади.

У 2007 році він потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph.

Його доробок налічує  5 тисяч творів, Марчук провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок.

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