Колекціонери передали картину Марії Примаченко на потреби ЗСУ. Її продадуть на аукціоні

Яна Осадча журналіст
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21 квітня 2022

Київські приватні колекціонери передали картину Марії Примаченко на потреби Збройних сил України.

Роботу художниці будуть продавати з аукціону, який організує благодійний фонд ведучого, волонтера та громадського діяча Сергія Притули.

Картина "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" створена у 1990 році.

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Витвір мистецтва до волонтерського штабу Притули передав водій Ігор Паламарчук.

 Картина "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" створена у 1990 році

"Спершу я поставився до пропозиції скептично. Але Ігор приніс картину в офіс. Я на неї подивився і офігів!" – каже Притула.

Притула вирішив продати картину з аукціону, а виручені кошти віддати на потреби ЗСУ.

 "Але Ігор приніс картину в офіс. Я на неї подивився і офігів!"

"Для мене ця картина є безцінною, це – частина культурного спадку як України, так і світу.

Але в тому, що б творчість Примаченко пішла на те, щоб ми бомбили орків, є симовлізм. Оскільки вони бомбили її музей.

Картина присвячена четвертому еноргоблоку ЧАЕС. А там поряд орки рили окопи в Рудому лісі", – говорить Сергій Притула.

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У проведенні аукціону волонтерам допомагають відомі українські галеристи, які вже провели оцінку твору.

Родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.

 Директорка приватного музею "Духовні скарби" Дарья Добриян говорить, щоб ніколи не продала цю картину, якщо б не війна

Аукціон триватиме 5 днів. Про його початок Притула оголосить на своїх сторінках в соціальних мережах.

"Закликаю всіх долучитися. В мене єдине прохання: коли придбаєте її, зробіть все, щоб картина залишилася в Україні", – говорить волонтер.

Директорка приватного музею "Духовні скарби" Дарья Добриян – дружина Ігоря Паламарчука – говорить, щоб ніколи не продала цю картину, якщо б не війна.

"Марія Примаченко – це те, що найбільше асоціюється з Україною у світі. І нам би хотілося підтримати цей тренд і армію", – каже вона.

Нагадаємо, на Київщині через обстріли сталася пожежа в Іванківському історико-краєзнавчому музеї, який містив близько 20 творів художниці Марії Примаченко. Згодом з'явилася інформацію, що деякі картини вдалося врятувати.

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