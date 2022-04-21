Колекціонери передали картину Марії Примаченко на потреби ЗСУ. Її продадуть на аукціоні

Київські приватні колекціонери передали картину Марії Примаченко на потреби Збройних сил України.
Роботу художниці будуть продавати з аукціону, який організує благодійний фонд ведучого, волонтера та громадського діяча Сергія Притули.
Картина "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" створена у 1990 році.
Витвір мистецтва до волонтерського штабу Притули передав водій Ігор Паламарчук.
|Картина "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" створена у 1990 році
"Спершу я поставився до пропозиції скептично. Але Ігор приніс картину в офіс. Я на неї подивився і офігів!" – каже Притула.
Притула вирішив продати картину з аукціону, а виручені кошти віддати на потреби ЗСУ.
|"Але Ігор приніс картину в офіс. Я на неї подивився і офігів!"
"Для мене ця картина є безцінною, це – частина культурного спадку як України, так і світу.
Але в тому, що б творчість Примаченко пішла на те, щоб ми бомбили орків, є симовлізм. Оскільки вони бомбили її музей.
Картина присвячена четвертому еноргоблоку ЧАЕС. А там поряд орки рили окопи в Рудому лісі", – говорить Сергій Притула.
У проведенні аукціону волонтерам допомагають відомі українські галеристи, які вже провели оцінку твору.
Родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.
|Директорка приватного музею "Духовні скарби" Дарья Добриян говорить, щоб ніколи не продала цю картину, якщо б не війна
Аукціон триватиме 5 днів. Про його початок Притула оголосить на своїх сторінках в соціальних мережах.
"Закликаю всіх долучитися. В мене єдине прохання: коли придбаєте її, зробіть все, щоб картина залишилася в Україні", – говорить волонтер.
Директорка приватного музею "Духовні скарби" Дарья Добриян – дружина Ігоря Паламарчука – говорить, щоб ніколи не продала цю картину, якщо б не війна.
"Марія Примаченко – це те, що найбільше асоціюється з Україною у світі. І нам би хотілося підтримати цей тренд і армію", – каже вона.
Нагадаємо, на Київщині через обстріли сталася пожежа в Іванківському історико-краєзнавчому музеї, який містив близько 20 творів художниці Марії Примаченко. Згодом з'явилася інформацію, що деякі картини вдалося врятувати.
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