Музеї у Києві починають відновлювати роботу

Столичні музеї поступово почнуть відновлювати роботу в умовах воєнного стану.
Мистецькі заходи планують провести 18 травня у Міжнародний день музеїв, розповідають в Київській міській державній адміністрації.
"Музеї поки що не поновлюватимуть свої експозиції, але проводитимуть локальні заходи, просвітницьку та наукову діяльність.
Культурне життя у столиці поступово відновлюється. Ворог не зможе знищити націю допоки жива її культура та автентичні традиції", – каже заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
|Фото: Lindasky76/Depositphotos
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З початку повномасштабної війни столичні музеї були закритими для відвідувачів через необхідність зберегти експонати та музейні колекції.
Найближчі заходи в столичних музеях:
- Музей гетьманства
18 травня відбудеться екскурсія вулицями Подолу "Козацький Київ", яка розпочнеться о 15:00.
Деталі маршруту можна дізнатись за телефоном: 0679790132.
- Музей видатних діячів української культури
18 травня відбудеться онлайн-екскурсії "Леся Українка: цікаві факти не з підручника".
- Літературно-меморіальний музей М. Булгакова
18-19 травня пройдуть "Благодійні чаювання на веранді".
Також до 19 травня проходитиме благодійна ініціатива "Літературні аптечки" – збір коштів на турнікети та кровоспинні засоби для тактичних аптечок, до яких додадуть наліпки з улюбленими рядками з українських віршів та прози від донаторів.
- Музей Шолом-Алейхема
18 травня пройде виставка графіки "Київ-Ієрусалим": плакати київського графіка Миколи Гончарова "Війна в Україні" та комп’ютерна графіка американця Михайла Корості.
26 травня пройде виставка скульптури "Шолом-Алейхем у майстерні Михайла Карловського".
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