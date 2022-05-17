Музеї у Києві починають відновлювати роботу

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 травня 2022

Столичні музеї поступово почнуть відновлювати роботу в умовах воєнного стану.

Мистецькі заходи планують провести 18 травня  у Міжнародний день музеїв, розповідають в Київській міській державній адміністрації.

"Музеї поки що не поновлюватимуть свої експозиції, але проводитимуть локальні заходи, просвітницьку та наукову діяльність.

Культурне життя у столиці поступово відновлюється. Ворог не зможе знищити націю допоки жива її культура та автентичні традиції", – каже заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

 Фото: Lindasky76/Depositphotos

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З початку повномасштабної війни столичні музеї були закритими для відвідувачів через необхідність зберегти експонати та музейні колекції.

Найближчі заходи в столичних музеях:

  • Музей гетьманства

18 травня відбудеться екскурсія вулицями Подолу "Козацький Київ", яка розпочнеться о 15:00.

Деталі маршруту можна дізнатись за телефоном: 0679790132.

  • Музей видатних діячів української культури

18 травня відбудеться онлайн-екскурсії "Леся Українка: цікаві факти не з підручника".

  • Літературно-меморіальний музей М. Булгакова

18-19 травня пройдуть "Благодійні чаювання на веранді".

Також до 19 травня проходитиме благодійна ініціатива "Літературні аптечки" – збір коштів на турнікети та кровоспинні засоби для тактичних аптечок, до яких додадуть наліпки з улюбленими рядками з українських віршів та прози від донаторів.

  • Музей Шолом-Алейхема

18 травня пройде виставка графіки "Київ-Ієрусалим": плакати київського графіка Миколи Гончарова "Війна в Україні" та комп’ютерна графіка американця Михайла Корості.

26 травня пройде виставка скульптури "Шолом-Алейхем у майстерні Михайла Карловського".

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