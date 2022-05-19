У Києві запрацюють 6 кінотеатрів: що показуватимуть?

У Києві до кінця травня в умовах воєнного стану відновлять роботу шість комунальних кінотеатрів.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, 21 травня запрацюють кінотреатри:

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"Лейпциг"

"Флоренція"

"імені Шевченка"

Водночас з 26 травня запрацюють кінотеатри:

"Старт"

"Факел"

"Ліра"

"В кінотеатрі "Ліра" демонструватимуть реставровану копію класики українського кіно "Тіні забутих предків". А до Дня Києва 28 травня – спеціальний показ документального фільму "Національний музей", – повідомили у КМДА,

Афішу кінотеатрів можна переглянути на офіційному сайті КП "Київкінофільм" за посиланням.

Крім того, після відновлення роботи у найближчий час кияни зможуть переглянути такі фільми:

"Пригоди на місяці"

"Бетмен"

"Швидка"

"Найманець"

Якщо під час перегляду фільму у Києві оголосять повітряну тривогу, кінотеатри призупинятимуть сеанси, а глядачі повинні будуть пройти в укриття.

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"У такому випадку квитки можна буде використати у будь-який інший день або на інший сеанс", – підкреслили в КМДА.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що столичні музеї також поступово почнуть відновлювати роботу.