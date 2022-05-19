У Києві запрацюють 6 кінотеатрів: що показуватимуть?

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 травня 2022

У Києві до кінця травня в умовах воєнного стану відновлять роботу шість комунальних кінотеатрів.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, 21 травня запрацюють кінотреатри:

  • "Лейпциг"
  • "Флоренція"
  • "імені Шевченка"
 Фото: K.Klimenko/Depositphotos

Водночас з 26 травня запрацюють кінотеатри:

  • "Старт"
  • "Факел"
  • "Ліра"

"В кінотеатрі "Ліра" демонструватимуть реставровану копію класики українського кіно "Тіні забутих предків". А до Дня Києва 28 травня – спеціальний показ документального фільму "Національний музей", – повідомили у КМДА,

Афішу кінотеатрів можна переглянути на офіційному сайті КП "Київкінофільм" за посиланням.

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Крім того, після відновлення роботи у найближчий час кияни зможуть переглянути такі фільми:

  • "Пригоди на місяці"
  • "Бетмен"
  • "Швидка"
  • "Найманець"

Якщо під час перегляду фільму у Києві оголосять повітряну тривогу, кінотеатри призупинятимуть сеанси, а глядачі повинні будуть пройти в укриття.

"У такому випадку квитки можна буде використати у будь-який інший день або на інший сеанс", – підкреслили в КМДА.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що столичні музеї також поступово почнуть відновлювати роботу. 

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