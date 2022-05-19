У Києві запрацюють 6 кінотеатрів: що показуватимуть?

У Києві до кінця травня в умовах воєнного стану відновлять роботу шість комунальних кінотеатрів.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Зокрема, 21 травня запрацюють кінотреатри:
- "Лейпциг"
- "Флоренція"
- "імені Шевченка"
|Фото: K.Klimenko/Depositphotos
Водночас з 26 травня запрацюють кінотеатри:
- "Старт"
- "Факел"
- "Ліра"
"В кінотеатрі "Ліра" демонструватимуть реставровану копію класики українського кіно "Тіні забутих предків". А до Дня Києва 28 травня – спеціальний показ документального фільму "Національний музей", – повідомили у КМДА,
Афішу кінотеатрів можна переглянути на офіційному сайті КП "Київкінофільм" за посиланням.
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Крім того, після відновлення роботи у найближчий час кияни зможуть переглянути такі фільми:
- "Пригоди на місяці"
- "Бетмен"
- "Швидка"
- "Найманець"
Якщо під час перегляду фільму у Києві оголосять повітряну тривогу, кінотеатри призупинятимуть сеанси, а глядачі повинні будуть пройти в укриття.
"У такому випадку квитки можна буде використати у будь-який інший день або на інший сеанс", – підкреслили в КМДА.
Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що столичні музеї також поступово почнуть відновлювати роботу.
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