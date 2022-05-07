"Zaстрелись": у центрі Києва встановили інсталяцію-послання Путіну. ФОТО

У центрі Києва з'явилася інсталяція-послання російському президенту Владіміру Путіну під назвою "Zaстрелись".
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Автором інсталяції є скульптор і дизайнер Дмитро Ів. Скульптура розташована у серці столиці, на бульварі Тараса Шевченка.
"Просто "Zaстрелись". Такий натяк посилають кияни Путіну через дотепну інсталяцію. Якийсь час вона буде стояти в центрі столиці України. Сподіваємося, що послухається", – підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
|Інсталяція на бульварі Шевченка. Фото: Aleks Krav
Інсталяція має вигляд скульптури обличчя російського президента зі зброєю, приставленою до рота. На табличці, що розташована на скульптурі, написано, що інсталяція – тимчасова.
"Історія знає, у військових злочинців два "пути" – суд або... "Путлер, намек понятен?" – зазначив автор у надписі.
|Інсталяція у центрі Києва "Zaстрелись". Фото: Aleks Krav
|Автор інсталяції-послання Путіну у столиці Дмитро Ів. Фото: Aleks Krav
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