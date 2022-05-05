У Києві захистили мозаїчне панно із зображенням Богородиці на "Золотих Воротах". ФОТО

В Україні продовжують захищати від можливого руйнування в умовах війни національні пам’ятки.

Зокрема, у Києві на фасаді "Золотих Воріт" захистили мозаїчне панно "Богородиця – Знамення", яке ще називають "Богородиця Нікопея" (Переможна).

Про це повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко.

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Також він оприлюднив знімки процесу захищення "Богородиці – Знамення", назвавши їх "фотомить музейних воєнних буднів".

Кияни захищають від російських обстрілів культурну і релігійну спадщину України. Фото: Вадим Кириленко

За його словами, встановлення захисного покриття – ініціатива небайдужих киян та волонтерів.

Процес встановлення покриття для мозаїчного панно "Богородиці – Знамення". Фото: Вадим Кириленко

"Богородиця Нікопея" вважалася чудотворною і такою, що береже народ і державність.

Сучасне мозаїчне панно, яке зараз прикрашає фасад павільйона-реконструкції "Золотих Воріт", встановили у 2016 році.

"Богородиця Нікопея" на фасаді "Золотих Воріт" у Києві. Фото: Вадим Кириленко

Детальніше про те, як в Україні захищають об’єкти монументального мистецтва від російських ракет, можна прочитати у матеріалі: На захисті від "русского мира": як рятують українські пам'ятки і чому Київ лишив монумент Незалежності відкритим.

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