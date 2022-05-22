Воює проти культури: РФ знищила або пошкодила 353 об’єкти, найбільше – на Харківщині

Від початку повномасштабної війни російські ракети знищили або пошкодили щонайменше 353 об'єкти української культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Лише за минулі декілька днів рашисти влучили ракетою у нещодавно відреставрований Будинок культури в Лозовій на Харківщині, зруйнували школу на Донеччині, що допоміг відновити уряд Японії, зруйнували скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври в Донецькій області… На жаль, фіксуємо руйнування майже щодня", – розповідає міністр.

За його словами, найбільше внаслідок атак РФ з повітря постраждала Харківська область. Там зафіксували 94 військових злочини проти культурної спадщини, 78 з яких – безпосередньо у Харкові та його околицях.

Харківщина. Пам'ятник Григорію Сковороді біля вщент зруйнованого музею на його честь. Фото: G et_po/ Depositphotos

Культурні об'єкти в інших регіонах України також відчули на собі наслідки "русского мира":

на Донеччині зафіксовано 72 злочини проти об'єктів культури, з них 52 – у Маріуполі;

у Київській області – 65 зруйнованих або пошкоджених об'єктів:

у Чернігівській області – 37;

у Луганській області – 24;

на Сумщині – 26;

у Запорізькій області – 8;

у Житомирській області – 6;

у Херсонській області – 5;

у Києві – 5;

на Миколаївщині – 4;

у Дніпропетровській області – 3;

в Одеській області зафіксовано 2 злочини проти культурної спадщини;

у Львівській області – 1.

Як повідомив Олександр Ткаченко, від початку війни в Україні росіяни зруйнували 21 пам'ятку національного значення, 88 культурних об'єктів місцевого значення та 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

"Вже зараз ми працюємо з міжнародними партнерами над планом відновлення нашого культурного спадку", – розповів глава Мінкульту.

При цьому є злочини РФ проти української культури, скоєні навмисно, вважає міністр. Наприклад, знищення музею Сковороди. Глава Мнкульту переконаний, що це свідома ідеологічна "акція" Росії, адже Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл та об'єктів інфраструктури.