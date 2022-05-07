Варварське знищення Національного музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині – свідомий злочин російських загарбників.
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі всеукраїнського телемарафону 7 травня.
За словами глави Мінкульту, Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл та об'єктів інфраструктури. Село оточене полями.
Ткаченко вважає ракетний обстріл музею, що називається іменем українського філософа та поета, свідомою ідеологічною "акцією".
|Монумент Григорію Сковороді на тлі зруйнованого музею. Фото: Харківська ОВА
"У мене немає сумнівів, що (росіяни – ред.) били спеціально по музею Сковороді.
Він сам колись казав: "Не братайтеся з тими, хто зло ховає". Це свідчення того, що це, ймовірно, свідома ідеологічна акція. Вони ж Сковороду називали ледь не першим російським філософом. Там неподалік знаходиться і могила Сковороди", – наголосив міністр.
Ткаченко відзначив, що саме цього року вшановують 300 років з дня народження Григорія Сковороди. За словами міністра, місцева профільна комісія провела чергове засідання щодо заходів вшанування пам'яті українського філософа у дні, коли почалася повномасштабна війна.
"Вони фактично били в саме серце українського філософа. І били в рік 300-річчя.
В Сковородинівці планувалися серйозні реставраційні роботи. А тепер доведеться у будівлі, де проводив останні роки Сковорода, фіксувати склад злочину. Ми обов'язково будемо це робити з міжнародними фахівцями", – запевняє Ткаченко.
Він наголосив, що Міністерство культури та інформаційної політики через знищення музею Сковороді буде звертатися до міжнародної спільноти та ЮНЕСКО.
"Це практично свідоме влучання в те, проти чого начебто воює Путін – проти української ідентичності.
Ще у Сковороди є слова: "Без свободи не міг я лишитися". Це так само (влучення – ред.) у нашу свободу. Свободу самовизначення, проти якої ведуть війну російські війська", – підкреслив Олександр Ткаченко.
Нагадаємо, у ніч проти 7 травня російська ракета прямим включенням знищила музей видатному українському філософу Григорію Сковороді. Пізніше обласна військова адміністрація показала, як виглядає музей після злочину РФ.
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