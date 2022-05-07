Ткаченко: Знищення музею Сковороді – свідома ідеологічна "акція" Росії

Варварське знищення Національного музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині – свідомий злочин російських загарбників.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі всеукраїнського телемарафону 7 травня.

За словами глави Мінкульту, Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл та об'єктів інфраструктури. Село оточене полями.

Ткаченко вважає ракетний обстріл музею, що називається іменем українського філософа та поета, свідомою ідеологічною "акцією".

Монумент Григорію Сковороді на тлі зруйнованого музею. Фото: Харківська ОВА

"У мене немає сумнівів, що (росіяни – ред.) били спеціально по музею Сковороді.

Він сам колись казав: "Не братайтеся з тими, хто зло ховає". Це свідчення того, що це, ймовірно, свідома ідеологічна акція. Вони ж Сковороду називали ледь не першим російським філософом. Там неподалік знаходиться і могила Сковороди", – наголосив міністр.

Ткаченко відзначив, що саме цього року вшановують 300 років з дня народження Григорія Сковороди. За словами міністра, місцева профільна комісія провела чергове засідання щодо заходів вшанування пам'яті українського філософа у дні, коли почалася повномасштабна війна.

"Вони фактично били в саме серце українського філософа. І били в рік 300-річчя.

В Сковородинівці планувалися серйозні реставраційні роботи. А тепер доведеться у будівлі, де проводив останні роки Сковорода, фіксувати склад злочину. Ми обов'язково будемо це робити з міжнародними фахівцями", – запевняє Ткаченко.

Він наголосив, що Міністерство культури та інформаційної політики через знищення музею Сковороді буде звертатися до міжнародної спільноти та ЮНЕСКО.

"Це практично свідоме влучання в те, проти чого начебто воює Путін – проти української ідентичності.

Ще у Сковороди є слова: "Без свободи не міг я лишитися". Це так само (влучення – ред.) у нашу свободу. Свободу самовизначення, проти якої ведуть війну російські війська", – підкреслив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч проти 7 травня російська ракета прямим включенням знищила музей видатному українському філософу Григорію Сковороді. Пізніше обласна військова адміністрація показала, як виглядає музей після злочину РФ.

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