Ткаченко: Знищення музею Сковороди – свідома ідеологічна "акція" Росії

Варварське знищення Національного музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині – свідомий злочин російських загарбників.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі всеукраїнського телемарафону 7 травня.

За словами глави Мінкульту, Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл та об'єктів інфраструктури. Село оточене полями.

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Ткаченко вважає ракетний обстріл музею, що називається іменем українського філософа та поета, свідомою ідеологічною "акцією".

Монумент Григорію Сковороді на тлі зруйнованого музею. Фото: Харківська ОВА

"У мене немає сумнівів, що (росіяни – ред.) били спеціально по музею Сковороді.

Він сам колись казав: "Не братайтеся з тими, хто зло ховає". Це свідчення того, що це, ймовірно, свідома ідеологічна акція. Вони ж Сковороду називали ледь не першим російським філософом. Там неподалік знаходиться і могила Сковороди", – наголосив міністр.

Ткаченко відзначив, що саме цього року вшановують 300 років з дня народження Григорія Сковороди. За словами міністра, місцева профільна комісія провела чергове засідання щодо заходів вшанування пам'яті українського філософа у дні, коли почалася повномасштабна війна.

"Вони фактично били в саме серце українського філософа. І били в рік 300-річчя.

В Сковородинівці планувалися серйозні реставраційні роботи. А тепер доведеться у будівлі, де проводив останні роки Сковорода, фіксувати склад злочину. Ми обов'язково будемо це робити з міжнародними фахівцями", – запевняє Ткаченко.

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Він наголосив, що Міністерство культури та інформаційної політики через знищення музею Сковороді буде звертатися до міжнародної спільноти та ЮНЕСКО.

"Це практично свідоме влучання в те, проти чого начебто воює Путін – проти української ідентичності.

Ще у Сковороди є слова: "Без свободи не міг я лишитися". Це так само (влучення – ред.) у нашу свободу. Свободу самовизначення, проти якої ведуть війну російські війська", – підкреслив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч проти 7 травня російська ракета прямим включенням знищила музей видатному українському філософу Григорію Сковороді. Пізніше обласна військова адміністрація показала, як виглядає музей після злочину РФ.

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