У РФ пропонують створити свій "Оскар" і назвати його "євразійським"

Російський кінорежисер Нікіта Міхалков, який підтримує режим Путіна, захотів створити аналог кінопремії "Оскар".

Він пропонує назвати його "євразійським".

Свою ідею Міхалков озвучив під час Євразійського економічного форуму, в якому беруть участь Росія, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Вірменія, Узбекистан, передає білоруське державне агентство БЕЛТА.

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"Пропоную створити євразійську кіноакадемію та премію – євразійський "Оскар".

Участь у ній братимуть картини, що відповідають ідеалам, які ми сформулюємо, а не картини, які руйнують людську сутність", – каже режисер.

Фото: РБК

Він заявив, що премія має бути дорогою і за неї "повинні битися".

Також він хоче, щоб премію вручали і одному фільму, який зняли не в "євразійському просторі", але який буде відповідати російським принципам.

Про які саме "принципи" йдеться режисер не уточнив.

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"Переконаний, це дуже потрібно для політичного розвитку євразійського простору.

Це має бути вирішено на найвищому рівні. Це механізм політичного самозахисту сутності євразійства", – заявив Міхалков.

Він також стверджує, що ця ідея начебто була сприйнята з "ентузіазмом" в Індії та Китаї.