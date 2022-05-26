У РФ пропонують створити свій "Оскар" і назвати його "євразійським"

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 травня 2022

Російський кінорежисер Нікіта Міхалков, який підтримує режим Путіна, захотів створити аналог кінопремії "Оскар".

Він пропонує назвати його "євразійським".

Свою ідею Міхалков озвучив під час Євразійського економічного форуму, в якому беруть участь Росія, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Вірменія, Узбекистан, передає білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Пропоную створити євразійську кіноакадемію та премію – євразійський "Оскар". 

Участь у ній братимуть картини, що відповідають ідеалам, які ми сформулюємо, а не картини, які руйнують людську сутність", – каже режисер.

Фото: РБК

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Він заявив, що премія має бути дорогою і за неї "повинні битися".

Також він хоче, щоб премію вручали і одному фільму, який зняли не в "євразійському просторі", але який буде відповідати російським принципам. 

Про які саме "принципи" йдеться режисер не уточнив.

"Переконаний, це дуже потрібно для політичного розвитку євразійського простору. 

Це має бути вирішено на найвищому рівні. Це механізм політичного самозахисту сутності євразійства", – заявив Міхалков.

Він також стверджує, що ця ідея начебто була сприйнята з "ентузіазмом" в Індії та Китаї.

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