Окупанти зруйнували вщент 9 об’єктів культурної спадщини України: мапа

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
5704
28 травня 2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано 367 випадків, коли окупанти пошкодили об'єкти культурної спадщини.

Про це повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

"Наразі відомо про повну руйнацію 9 об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Інші об'єкти зазнали різних ступенів уражень. 

Стан 23 – залишається невідомим. Адже отримувати інформацію з тимчасово окупованих територій та місць, де проходять активні бойові дії, все ще важко", – зазначив він.

 Інфографіка від Мінкульту

Руйнації культурних об'єктів зафіксували вже у 13 областях. 

Найбільше постраждала Харківська область. Тут зафіксували 96 злочинів від рук окупантів.

Читай також:

У Києві запустили віртуальні тури по зруйнованих будівлях
"Музей згорів за лічені хвилини": як рятували картини Примаченко з вогню під час окупації 
Зазирніть у минуле: музей Гончара відкрив онлайн-виставку світлин українців кінця ХІХ ст

На території всієї України росіяни "воюють" з будинками культури, бібліотеками, театрами тощо. Вони зруйнували або пошкодили 74 таких будівлі.

Загарбники нищать й релігійні споруди, історичні та культурні пам'ятки, а також меморіали та музеї.

Олександр Ткаченко додав, що найближчим часом створять фонд  для збору коштів на відновлення Музею Сковороди.

А у Києві створять музей сучасного мистецтва Івана Марчука. Його облаштують у колишній будівлі посольства США.




 9365
Суспільство

Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської

Діана Кречетова
 45204
Суспільство

А якщо не буде солі? Чому не варто боятися дефіциту та чим замінити

Наталiя Бушковська
 177417
Суспільство

Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають? Частина 1

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської

Діана Кречетова
Гепатит невідомого походження зареєстрували у 33 країнах
Війна може спровокувати епідемію холери. Чи готова до неї Україна?
Нервові тики у дітей: як розпізнати та допомогти
Безпечне місце для відпочинку: у Києві відновив роботу ботанічний сад імені Гришка
На Закарпатті пом'якшили туристичні обмеження: список маршрутів під забороною
Суспільство

А якщо не буде солі? Чому не варто боятися дефіциту та чим замінити

Наталiя Бушковська
Суспільство

Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають? Частина 1

Олена Барсукова