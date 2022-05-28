Окупанти зруйнували вщент 9 об’єктів культурної спадщини України: мапа

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 травня 2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано 367 випадків, коли окупанти пошкодили об'єкти культурної спадщини.

Про це повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

"Наразі відомо про повну руйнацію 9 об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Інші об'єкти зазнали різних ступенів уражень. 

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Стан 23 – залишається невідомим. Адже отримувати інформацію з тимчасово окупованих територій та місць, де проходять активні бойові дії, все ще важко", – зазначив він.

 Інфографіка від Мінкульту

Руйнації культурних об'єктів зафіксували вже у 13 областях. 

Найбільше постраждала Харківська область. Тут зафіксували 96 злочинів від рук окупантів.

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На території всієї України росіяни "воюють" з будинками культури, бібліотеками, театрами тощо. Вони зруйнували або пошкодили 74 таких будівлі.

Загарбники нищать й релігійні споруди, історичні та культурні пам'ятки, а також меморіали та музеї.

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Олександр Ткаченко додав, що найближчим часом створять фонд  для збору коштів на відновлення Музею Сковороди.

А у Києві створять музей сучасного мистецтва Івана Марчука. Його облаштують у колишній будівлі посольства США.


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