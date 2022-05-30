Розписані художниками уламки російських ракет продадуть на підтримку ЗСУ

Розписані художниками уламки російських ракет, які українська ППО збила на Львівщині, продадуть на благодійних аукціонах.

Один з уламків розіграють під час онлайн-лотереї, повідомляє Zaxid.net.

Усі вилучені від розіграшу та продажу кошти витратять на закупівлю амуніції, приладів та харчування для Збройних Сил України.

Художниці Ольга Цибуля, Ангеліна Андрусишин, Ольга Лементарчук та Руслана Гаган розмалювали 10 уламків ракет, збитих на Львівщині 26 березня і 3 травня.

Розмальовані уламки ракет

"Символічно тепер на них розмістився образ Юрія-змієборця, покровителя Львова"

"Символічно тепер на них розмістився образ Юрія-змієборця, покровителя Львова, який трузубом проткнув триколірну нечисть", – каже волонтеркаТетяна Турична.

"Літаків у нас немає, але ми вирішили знайти те, що є тут – уламки ракет"

Ідею підказали американські друзі, які активно допомагають Україні. Вони побачили на Ebay, як продавали брелок з уламком російського збитого літака і запропонували щось таке зробити у Львові.

Процес створення

"Літаків у нас немає, але ми вирішили знайти те, що є тут – уламки ракет. А вже пізніше до нас долучилися волонтери зі сходу, які теж допомогли.

Уламки самі по собі нецікаві, хотілося зробити їх вартісними і такими, щоб їх захотілося поставити вдома", – розповідає Тетяна Турчина.

Один розмальований уламок ракети розіграють під час онлайн-лотереї у середу

Інші продадуть на благодійних аукціонах в Європі

Один розмальований уламок ракети розіграють під час онлайн-лотереї у середу, 1 квітня, о 20:30 на сторінці волонтерки.

Ще один розмальований уламок отримає людина, яка відправить найбільшу суму пожертви.

Обидва переможці зможуть обрати будь-який уламок, а інші продадуть на благодійних аукціонах в Європі.