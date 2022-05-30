Розписані художниками уламки російських ракет продадуть на підтримку ЗСУ

Розписані художниками уламки російських ракет, які українська ППО збила на Львівщині, продадуть на благодійних аукціонах.

Один з уламків розіграють під час онлайн-лотереї, повідомляє Zaxid.net.

Усі вилучені від розіграшу та продажу кошти витратять на закупівлю амуніції, приладів та харчування для Збройних Сил України.

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Художниці Ольга Цибуля, Ангеліна Андрусишин, Ольга Лементарчук та Руслана Гаган розмалювали 10 уламків ракет, збитих на Львівщині 26 березня і 3 травня.

Розмальовані уламки ракет

"Символічно тепер на них розмістився образ Юрія-змієборця, покровителя Львова"

"Символічно тепер на них розмістився образ Юрія-змієборця, покровителя Львова, який трузубом проткнув триколірну нечисть", – каже волонтеркаТетяна Турична.

"Літаків у нас немає, але ми вирішили знайти те, що є тут – уламки ракет"

Ідею підказали американські друзі, які активно допомагають Україні. Вони побачили на Ebay, як продавали брелок з уламком російського збитого літака і запропонували щось таке зробити у Львові.

Процес створення

"Літаків у нас немає, але ми вирішили знайти те, що є тут – уламки ракет. А вже пізніше до нас долучилися волонтери зі сходу, які теж допомогли.

Уламки самі по собі нецікаві, хотілося зробити їх вартісними і такими, щоб їх захотілося поставити вдома", – розповідає Тетяна Турчина.

Один розмальований уламок ракети розіграють під час онлайн-лотереї у середу

Інші продадуть на благодійних аукціонах в Європі

Один розмальований уламок ракети розіграють під час онлайн-лотереї у середу, 1 червня, о 20:30 на сторінці волонтерки.

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Ще один розмальований уламок отримає людина, яка відправить найбільшу суму пожертви.

Обидва переможці зможуть обрати будь-який уламок, а інші продадуть на благодійних аукціонах в Європі.