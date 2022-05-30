Розписані художниками уламки російських ракет продадуть на підтримку ЗСУ

Яна Осадча журналіст
5030
30 травня 2022

Розписані художниками уламки російських ракет, які українська ППО збила на Львівщині, продадуть на благодійних аукціонах.

Один з уламків розіграють під час онлайн-лотереї, повідомляє Zaxid.net.

Усі вилучені від розіграшу та продажу кошти витратять на закупівлю амуніції, приладів та харчування для Збройних Сил України.

Художниці Ольга Цибуля, Ангеліна Андрусишин, Ольга Лементарчук та Руслана Гаган розмалювали 10 уламків ракет, збитих на Львівщині 26 березня і 3 травня.

 Розмальовані уламки ракет
 "Символічно тепер на них розмістився образ Юрія-змієборця, покровителя Львова"

"Символічно тепер на них розмістився образ Юрія-змієборця, покровителя Львова, який трузубом проткнув триколірну нечисть", – каже волонтеркаТетяна Турична.

 "Літаків у нас немає, але ми вирішили знайти те, що є тут – уламки ракет"

Ідею підказали американські друзі, які активно допомагають Україні. Вони побачили на Ebay, як продавали брелок з уламком російського збитого літака і запропонували щось таке зробити у Львові.

 Процес створення

"Літаків у нас немає, але ми вирішили знайти те, що є тут – уламки ракет. А вже пізніше до нас долучилися волонтери зі сходу, які теж допомогли.

Уламки самі по собі нецікаві, хотілося зробити їх вартісними і такими, щоб їх захотілося поставити вдома", – розповідає Тетяна Турчина.

 Один розмальований уламок ракети розіграють під час онлайн-лотереї у середу
 Інші продадуть на благодійних аукціонах в Європі

Один розмальований уламок ракети розіграють під час онлайн-лотереї у середу, 1 квітня, о 20:30 на сторінці волонтерки.

Читайте також: "До Росії нах*й": легендарний дорожній знак виставили на аукціон

Ще один розмальований уламок отримає людина, яка відправить найбільшу суму пожертви.

Обидва переможці зможуть обрати будь-який уламок, а інші продадуть на благодійних аукціонах в Європі.

Читайте також: 9-річна дівчинка з Чернігова обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ





 2977
Суспільство

Штраф або 15 років за акцію непокори. Як у Криму судять активіста Богдана Зізу

Вікторія Андрєєва
 17985
Суспільство

Навколо війна, а він стає на коліно. Історія воєнно-польового кохання

Ярослав Галас
 36299
Суспільство

Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської

Діана Кречетова

Головне на сайті


Суспільство

Штраф або 15 років за акцію непокори. Як у Криму судять активіста Богдана Зізу

Вікторія Андрєєва
Які дитсадки відкриються у Києві з 1 червня? Список
Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ дітьми-сиротами з України
Вважалися знищеними радянською владою: у Софії Київській знайшли мощі митрополита Заборовського
У Нігерії зафіксували першу у 2022-му році смерть від віспи мавп
У Чехії пам’ятник Шевченку "захистили" мішками з піском за зразком українських монументів. ФОТО
Суспільство

Навколо війна, а він стає на коліно. Історія воєнно-польового кохання

Ярослав Галас
Суспільство

Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської

Діана Кречетова