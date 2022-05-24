"До Росії нах*й": легендарний дорожній знак виставили на аукціон

Державне агентство автомобільних доріг України виставило на аукціон легендарний дорожній знак для окупантів "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й".

Цей дорожній знак – із Сумської області, тому на ньому є сліди від куль, розповідають в "Укравтодорі".

Дороговказ продадуть 2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі.

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Стартова ціна за лот – 50 тисяч гривень або 1,5 тисячі доларів.

"Це покажчик напрямів для окупантів, котрі, як відомо, можуть рухатися лише вслід за російським воєнним кораблем", – кажуть в агентстві.

Фото: "Укравтодор"

Відомий дорожній знак із нецензурним написом з’явився на третій день війни.

Коли російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що у них застаріла навігація, розповідає "Укравтодор".

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Тоді агентство дало вказівку демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів у всіх областях.

"Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах.

А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили", – кажуть у відомстві.

Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (крім доріг загального користування).

Як взяти участь в аукціоні?

Аукціон відбувається онлайн, тому всі охочі можуть взяти у ньому участь з будь-якої точки світу.

Для цього потрібно зареєструватися за посиланням до 18:00 1 червня.

Усі зареєстровані учасники отримають посилання на участь в аукціоні у день його проведення.

Інформація про учасників аукціону, а також підтвердження оплати за лот будуть опубліковані на сайті Prozorro.Продажі.

Усі кошти, отримані з аукціону, пожертвують на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ, наголошує "Укравтодор".