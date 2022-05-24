"До Росії нах*й": легендарний дорожній знак виставили на аукціон

Державне агентство автомобільних доріг України виставило на аукціон легендарний дорожній знак для окупантів "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й".
Цей дорожній знак – із Сумської області, тому на ньому є сліди від куль, розповідають в "Укравтодорі".
Дороговказ продадуть 2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі.
Стартова ціна за лот – 50 тисяч гривень або 1,5 тисячі доларів.
"Це покажчик напрямів для окупантів, котрі, як відомо, можуть рухатися лише вслід за російським воєнним кораблем", – кажуть в агентстві.
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|Фото: "Укравтодор"
Відомий дорожній знак із нецензурним написом з’явився на третій день війни.
Коли російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що у них застаріла навігація, розповідає "Укравтодор".
Тоді агентство дало вказівку демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів у всіх областях.
"Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах.
А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили", – кажуть у відомстві.
Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (крім доріг загального користування).
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Як взяти участь в аукціоні?
Аукціон відбувається онлайн, тому всі охочі можуть взяти у ньому участь з будь-якої точки світу.
Для цього потрібно зареєструватися за посиланням до 18:00 1 червня.
Усі зареєстровані учасники отримають посилання на участь в аукціоні у день його проведення.
Інформація про учасників аукціону, а також підтвердження оплати за лот будуть опубліковані на сайті Prozorro.Продажі.
Усі кошти, отримані з аукціону, пожертвують на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ, наголошує "Укравтодор".
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