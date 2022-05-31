Росіяни навмисно атакують українські музеї та університети – Маркарова

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють українські університети та музеї.
Наміри росіян простежуються через аналіз супутникових карт, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону 30 травня.
За словами Маркарової, так у РФ сподіваються завдати шкоди українській культурі та освіті.
"Росія конкретно намагається вбивати нашу культуру, ми бачимо що активні атаки по дитячих садочках, госпіталях не оминули і музеї, при чому це не випадкові потрапляння снарядів", – каже Маркарова.
|Зруйнований музей Григорія Сковороди. Фото: Харківська ОВА
Читайте також: Окупанти зруйнували вщент 9 об’єктів культурної спадщини України: мапа
Вона розповіла, що США зараз допомагають не тільки зберегти українські пам'ятки, але й вести облік університетів та музеї, які вже знаходяться під атакою.
Також Маркарова заявила, що питання культури є надзвичайно важливим безпосередньо на території США, де РФ просували власні імперські погляди.
"Усі ці "россотрудничества", "російські дома" – це ще одне відділення ФСБ закордоном, яке просувало через культуру імперські наративи, часто вони є антиукраїнськими", – заявила Маркарова.
Росіяни виділяли, за її словами, надзвичайно багато коштів на музеї в США, які нерідко займались перекручуванням історії.
"Ми іноді заходимо і бачимо виставку про Київську Русь, де всюди написано, що наслідувачами цього є РФ.
Ми дуже багато досягнули в США виправляючи всіх, що Сергій Корольов ніякий не російський конструктор", – розповідає Маркарова.
Наразі посольство України в США працює над відкриттям українських студій в американських університетах.
Читайте також: "Музей згорів за лічені хвилини": як рятували картини Примаченко з вогню під час окупації