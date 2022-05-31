Росіяни навмисно атакують українські музеї та університети – Маркарова

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють українські університети та музеї.

Наміри росіян простежуються через аналіз супутникових карт, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону 30 травня.

За словами Маркарової, так у РФ сподіваються завдати шкоди українській культурі та освіті.

"Росія конкретно намагається вбивати нашу культуру, ми бачимо що активні атаки по дитячих садочках, госпіталях не оминули і музеї, при чому це не випадкові потрапляння снарядів", – каже Маркарова.

Зруйнований музей Григорія Сковороди. Фото: Харківська ОВА

Вона розповіла, що США зараз допомагають не тільки зберегти українські пам'ятки, але й вести облік університетів та музеї, які вже знаходяться під атакою.

Також Маркарова заявила, що питання культури є надзвичайно важливим безпосередньо на території США, де РФ просували власні імперські погляди.

"Усі ці "россотрудничества", "російські дома" – це ще одне відділення ФСБ закордоном, яке просувало через культуру імперські наративи, часто вони є антиукраїнськими", – заявила Маркарова.

Росіяни виділяли, за її словами, надзвичайно багато коштів на музеї в США, які нерідко займались перекручуванням історії.

"Ми іноді заходимо і бачимо виставку про Київську Русь, де всюди написано, що наслідувачами цього є РФ.

Ми дуже багато досягнули в США виправляючи всіх, що Сергій Корольов ніякий не російський конструктор", – розповідає Маркарова.

Наразі посольство України в США працює над відкриттям українських студій в американських університетах.