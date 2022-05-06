Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко

Один з найвідоміших фантастів в Україні – Сергій Дяченко – помер на 77 році життя.

Про це повідомила у Facebook його вдова Марина Дяченко.

Сергій Дяченко народився 14 квітня 1945 року у Києві. Закінчив Київський медичний інститут, працював лікарем-психіатром. Став кандидатом біологічних наук, але за кілька років завершив кінематографічний факультет.

Був членом Союзу кінематографістів та Союзу письменників СРСР.

Фото Марини Дяченко

Жив у Києві до 2009 року, потім переїхав до Москви, а у 2013 році разом з дружиною – до США.

Здебільшого Сергій Дяченко писав у співавторстві з дружиною російською мовою.

Найвідоміші твори:

трилогія "Відьмине століття" (1997–2020);

цикл "Вишеньки";

дилогія Vita Nostra (2007, 2021).

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