Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 травня 2022

Один з найвідоміших фантастів в Україні – Сергій Дяченко – помер на 77 році життя.

Про це повідомила у Facebook його вдова Марина Дяченко.

Сергій Дяченко народився 14 квітня 1945 року у Києві. Закінчив Київський медичний інститут, працював лікарем-психіатром. Став кандидатом біологічних наук, але за кілька років завершив кінематографічний факультет. 

Був членом Союзу кінематографістів та Союзу письменників СРСР.

 Фото Марини Дяченко

Жив у Києві до 2009 року, потім переїхав до Москви, а у 2013 році разом з дружиною – до США.

Здебільшого Сергій Дяченко писав у співавторстві з дружиною російською мовою.

Найвідоміші твори: 

  • трилогія "Відьмине століття" (1997–2020); 
  • цикл "Вишеньки";
  • дилогія Vita Nostra (2007, 2021).

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