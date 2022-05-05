З українських бібліотек вилучать російські пропагандистські книжки – Мінкульт

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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5 травня 2022

З українських бібліотек вилучать пропагандистську російську літературу – її замінять якісною україномовною, а також книгами вітчизняних видавництв.

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що вже працює на цим.

Таких заходів вживають задля розвитку українського книговидавництва та мінімізації "отруєння" громадян російською брехнею, наголосила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.

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Водночас бібліотекам радять створити дорадчі органи, що надаватимуть рекомендації щодо оновлення та актуалізації бібліотечних фондів в умовах війни, яку РФ розв'язала проти України.

Фото: Alexey Novikov/Depositphotos

"Пропаганда – це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів.

Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва", – підкреслила чиновниця.

У відомстві також запевнили, що вилучення пропагандистської літератури відбудеться згідно методичних рекомендацій, які вже схвалила схвалила Рада з питань розвитку бібліотечної справи при МКІП.

Рекомендації розробили, зокрема, провідні фахівці бібліотечної справи з усіх куточків України. 

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