"Досить нас ґвалтувати": оголена активістка на Каннському кінофестивалі підтримала українок

Під час 75-го Каннського кінофестивалю жінка влаштувала протест проти зґвалтування українок російськими окупантами.

Напів оголена активістка вийшла на червону доріжку з написом на тілі "STOP RAPING US" ("Припиніть ґвалтувати нас") та українським прапором на грудях.

Жінка скандувала: "Не ґвалтуйте нас!", але охорона вивела її з червоної доріжки повідомляє TIME.

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Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію.

Photo: Pascal Le Segretain/Getty Images

За словами французької феміністичної організації SCUM, цю акцію протесту організувала їхня активістка.

"Активістка SCUM вийшла на червону доріжку фестивалю #Cannes2022 , щоб засудити сексуальне насильство над українськими жінками в умовах війни", – прокоментувала організація у Twitter.

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Нагадаємо, 75-й Каннський фестиваль відкрився 17 травня і триватиме до 28 травня.

Він розпочався комедією Мішеля Хазанавічуса "Ріж!", з назви якого прибрали символ російських окупантів на прохання українців.

Водночас фестиваль піддали критиці через те, що у ньому брав участь фільм росіянина Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

До війни в Україні також привернув увагу президент Зеленський, який виступив на церемонії відкриття кінофестивалю.

Президент процитував Чапліна у прямоефірному зверненні до кіномитців – зал аплодував стоячи.