"Досить нас ґвалтувати": оголена активістка на Каннському кінофестивалі підтримала українок

Під час 75-го Каннського кінофестивалю жінка влаштувала протест проти зґвалтування українок російськими окупантами.
Напів оголена активістка вийшла на червону доріжку з написом на тілі "STOP RAPING US" ("Припиніть ґвалтувати нас") та українським прапором на грудях.
Жінка скандувала: "Не ґвалтуйте нас!", але охорона вивела її з червоної доріжки повідомляє TIME.
Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію.
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|Photo: Pascal Le Segretain/Getty Images
За словами французької феміністичної організації SCUM, цю акцію протесту організувала їхня активістка.
"Активістка SCUM вийшла на червону доріжку фестивалю #Cannes2022 , щоб засудити сексуальне насильство над українськими жінками в умовах війни", – прокоментувала організація у Twitter.
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|Скріншот: SkyNews
Нагадаємо, 75-й Каннський фестиваль відкрився 17 травня і триватиме до 28 травня.
Він розпочався комедією Мішеля Хазанавічуса "Ріж!", з назви якого прибрали символ російських окупантів на прохання українців.
Водночас фестиваль піддали критиці через те, що у ньому брав участь фільм росіянина Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".
До війни в Україні також привернув увагу президент Зеленський, який виступив на церемонії відкриття кінофестивалю.
Президент процитував Чапліна у прямоефірному зверненні до кіномитців – зал аплодував стоячи.
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