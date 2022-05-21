"Досить нас ґвалтувати": оголена активістка на Каннському кінофестивалі підтримала українок

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
54424
21 травня 2022

Під час 75-го Каннського кінофестивалю жінка влаштувала протест проти зґвалтування українок російськими окупантами.

Напів оголена активістка вийшла на червону доріжку з написом на тілі "STOP RAPING US" ("Припиніть ґвалтувати нас") та українським прапором на грудях.

Жінка скандувала: "Не ґвалтуйте нас!", але охорона вивела її з червоної доріжки повідомляє TIME.

Реклама:

Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію.

Читайте також: "Хотіли зняти із себе шкіру": психологи розповіли про стан зґвалтованих росіянами жінок та способи порятунку

 Photo: Pascal Le Segretain/Getty Images

За словами французької феміністичної організації SCUM, цю акцію протесту організувала їхня активістка.

"Активістка SCUM вийшла на червону доріжку фестивалю #Cannes2022 , щоб засудити сексуальне насильство над українськими жінками в умовах війни", – прокоментувала організація у Twitter.

Читайте також: Відверті фото взамін на гроші для ЗСУ. Як працює рух Теронліфанс

Реклама:
 Скріншот: SkyNews

Нагадаємо, 75-й Каннський фестиваль відкрився 17 травня і триватиме до 28 травня. 

Він розпочався комедією Мішеля Хазанавічуса "Ріж!", з назви якого прибрали символ російських окупантів на прохання українців.

Водночас фестиваль піддали критиці через те, що у ньому брав участь фільм росіянина Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

До війни в Україні також привернув увагу президент Зеленський, який виступив на церемонії відкриття кінофестивалю.

Президент процитував Чапліна у прямоефірному зверненні до кіномитців  – зал аплодував стоячи.

Читайте також: Овдовіла і тричі зґвалтована: історія матері, над якою знущалися окупанти


Реклама:


Реклама:
 2169
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2515
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3197
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат