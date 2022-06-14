"Денацифікація" бібліотек: росіяни вивозять з Маріуполя книги – Андрющенко

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 червня 2022

Російські "державні волонтери" вивозять літературу із окупованого Маріуполя.

З уцілілого приміщення міської бібліотеки вони забрали всі книги нібито на зберігання.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-канал "Андрющенко Time".

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 Фото: Андрющенко Time/Telegram

"Маріуполь. ДенаZіфікація в дії. З уцілілого приміщення бібліотеки "державні волонтери" вивезли всі книги під приводом "на зберігання". 

Мабуть само по собі "бібліотека" вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта", – написав радник мера.

 Фото: Андрющенко Time/Telegram

До рук окупантів потрапили книжки, написані українською, англійською і російською мовами. 

Українські книжки відсортували в окремий автобус, який, за словами Андрющенка, поїхав у Донецьк.

"До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось вже недовго", – каже радник мера.

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