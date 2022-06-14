"Денацифікація" бібліотек: росіяни вивозять з Маріуполя книги – Андрющенко

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
4683
14 червня 2022

Російські "державні волонтери" вивозять літературу із окупованого Маріуполя.

З уцілілого приміщення міської бібліотеки вони забрали всі книги нібито на зберігання.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-канал "Андрющенко Time".

Реклама:

Читайте також: Черги за водою і примусовий запис у "дружини": радник мера Маріуполя розповів про життя міста в окупації

 Фото: Андрющенко Time/Telegram

"Маріуполь. ДенаZіфікація в дії. З уцілілого приміщення бібліотеки "державні волонтери" вивезли всі книги під приводом "на зберігання". 

Мабуть само по собі "бібліотека" вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта", – написав радник мера.

Реклама:
 Фото: Андрющенко Time/Telegram

До рук окупантів потрапили книжки, написані українською, англійською і російською мовами. 

Українські книжки відсортували в окремий автобус, який, за словами Андрющенка, поїхав у Донецьк.

"До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось вже недовго", – каже радник мера.

Читайте також: Окупанти вилучають з бібліотек українські книжки, щоб знищити їх – радник мера Маріуполя


Реклама:


Реклама:
 1677
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2746
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20346
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій