Російські "державні волонтери" вивозять літературу із окупованого Маріуполя.
З уцілілого приміщення міської бібліотеки вони забрали всі книги нібито на зберігання.
Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-канал "Андрющенко Time".
Читайте також: Черги за водою і примусовий запис у "дружини": радник мера Маріуполя розповів про життя міста в окупації
|Фото: Андрющенко Time/Telegram
"Маріуполь. ДенаZіфікація в дії. З уцілілого приміщення бібліотеки "державні волонтери" вивезли всі книги під приводом "на зберігання".
Мабуть само по собі "бібліотека" вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта", – написав радник мера.
|Фото: Андрющенко Time/Telegram
До рук окупантів потрапили книжки, написані українською, англійською і російською мовами.
Українські книжки відсортували в окремий автобус, який, за словами Андрющенка, поїхав у Донецьк.
"До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось вже недовго", – каже радник мера.
Читайте також: Окупанти вилучають з бібліотек українські книжки, щоб знищити їх – радник мера Маріуполя