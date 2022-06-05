Черги за водою і примусовий запис у "дружини": радник мера Маріуполя розповів про життя міста в окупації

У Маріуполі люди мають записуватися в чергу мінімум за два дні, щоб отримати питну воду.

Також окупанти змушують мешканців міста працювати за їжу, а "гуманітарку" видають тільки пенсіонерам.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина – падіння рівня води в природних джерелах забору води.

Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини – літню спеку", – написав Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time/Telegram

За словами Андрющенка, доставки технічної води для гігієнічних потреб у місті немає взагалі.

При цьому окупанти показово поливають газони, щоб показати "відновлення міста" у пропагандистських відео.

"Так виглядає цинізм. Питна вода доступна раз в два дні. Доставки технічної води для гігієнічних нужд немає зовсім.

Зате справно поливаємо газони, аби було на фоні чого знімати кіно про "життя покращилось". Нема слів. Лише Лють", – написав радник мера.

Фото: Андрющенко Time/Telegram

Гуманітарну допомогу від окупантів також уже скоротили, додає радник мера.

Тепер її видають лише людям пенсійного віку, а всім іншим – лише за "роботу".

Молодь змушують записуватись в "дружини" та допомагати мобільним патрулям, зокрема у "фільтраційних" заходах.

За відмову від співпраці українцям погрожують мобілізацією в армію "ДНР" (ОРДО – ред).

"Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців", – наголошує Петро Андрющенко.