Картину Примаченко, яку продали на аукціоні для ЗСУ, передали у музей

Картину Марії Примаченко, яку продали за пів мільйона доларів на потреби ЗСУ, передали на відповідальне зберігання Національному художньому музею України.

Йдеться про картину "Квіти виросли коло четвертого блока" 1990 року – це одна з робіт Примаченко, присвячених чорнобильській трагедії.

Усі охочі зможуть побачити картину видатної художниці, коли запрацює музей, розповідають у НАМУ.

"Коли музей знову відчиниться для відвідувачів, то плануємо в постійній експозиції представити і цей твір. Хай полотно видатної художниці буде ще одним символом єдності українців у часи випробувань", – кажуть у музеї.

Картина "Квіти виросли коло четвертого блока". Фото: НАМУ

У травні Благодійний Фонд Сергія Притули разом з Аукціонним домом ДУКАТ продали полотно "Квіти виросли коло четвертого блока".

Цю картину зі своєї сімейної колекції для аукціону подарували Ігор Понамарчук та Дар'я Добріян.

Сім’я Марії Примаченко підтримала аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ.

Усі охочі зможуть побачити картину, коли запрацює музей

Картину Примаченко придбав українець, який живе за кордоном, за 500 тисяч доларів – це найбільша сума за українську картину в історії благодійних аукціонів.

Благодійний фонд Сергія Притули на виручені кошти передав українським бійцям 125 бусів.