Зруйновану росіянами культурну спадщину почали документувати за допомогою 3D-сканерів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 червня 2022

В Україні культурні пам'ятки, які постраждали від обстрілів російських окупантів, почали сканувати за допомогою 3D-сканерів.

Отримані матеріали потім використають при розробці реставраційних програм, повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

У скануванні пам'яток Україні допомагають фахівці латвійського технічного університету, які мають досвід документування руйнувань культурної спадщини.

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За допомогою 3D-сканування вже задокументовано пам'ятки у Чернігові, а також дві пам’ятки сакральної архітектури, на Львівщині та в Києві, пошкоджені внаслідок обстрілів військ РФ.

Фото: palinchak/Depositphotos

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"Збереження культурної спадщини в часи війни – виклик, для подолання якого необхідна консолідація зусиль різних сторін – як держави, так і громадянського суспільства, фахових спільнот. 

Ми дуже вдячні латвійській стороні за підтримку цього проєкту", – каже заступниця міністра культури Катерина Чуєва.

У Мінкульті також зазначили, що Латвія має 20-річний досвід в документуванні та діагностики стану об’єктів культурної спадщини, постраждалих від військових дій.

Раніше Латвія допомагала Іраку у 2005-2006 роках, а також такі технології використовували

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Такі ж технології використовувались для архітектурних пам'яток, занесених до списку ЮНЕСКО, у зонах бойових дій в Іраку та Сирії.

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