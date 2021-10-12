Українська диригентка Оксана Линів стане музичною директоркою театру у Болоньї

Муніципальний театр Болоньї запросив львів’янку Оксану Линів на посаду музичної директорки й головної диригентки.

Линів очолить італійський оперний театр з січня 2022 року, повідомляє установа у Facebook.

Українка стане першою жінкою на посаді головної диригентки театру в Італії.

Театр шукав головного диригента і головного художнього керівника впродовж 3 років, йдеться на офіційній сторінці Оксани Линів.

У березні 2020 року Оксана Линів дебютувала на сцені театру в Болоньї без глядачів, під час карантину.

Одразу після цього українській диригентці запропонували контракт.

Фото: Teatro Comunale Bologna/Автор Michele Lapini

"Знову мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою в Італії, яка є запрошеною на посаду музичного директора одного з важливих державних театрів – у країні, де класична музика має надзвичайну історію, що відчувається в кожному куточку та є невід‘ємною частиною національної культури.

Італія є не лише колискою оперного мистецтва світу – ця країна подарувала людству цілі епохи, і зокрема Ренесанс, де люди зміли свої погляди на цінності і світосприйняття в цілому", – так Линів відрегувала на своє призначення.

Муніципальний театр Болоньї відкрився у 1763 році прем‘єрою опери Віллібальда Глюка в присутності композитора.

У різні століття тут поставили світові прем‘єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді, а Вагнер не тільки справив фурор італійськими першовиконаннями своїх творів, а ще при житті став почесним громадянином міста, розповідає диригентка.

У Болоньї також навчались українські композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський.

"На сцені цього театру в 1901 році дебютував Енріко Карузо, а одним з відомих диригентів був легендарний Артуро Тосканіні.

За останніх 50 років в списку музичних керівників театру значаться такі всесвітньо відомі імена, як Серджіо Челібідаке, Рікардо Шайї, Даніель Ґатті.

Дякую оркестру та керівництву Teatro Comunale Bologna за довіру і з нетерпінням чекаю нашої співпраці!", – розповіла Линів.

Нагадаємо, раніше Оксана Линів отримала німецьку нагороду "Найкраща диригентка 2020 року" і стала першою жінкою, яка диригувала на 145-річчі Байройтського фестивалю.

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