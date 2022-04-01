Українські мисткині бойкотують концерти диригентки Оксани Линів через твори російських композиторів

Українські мисткині бойкотують концерти, де звучатиме музика російських композиторів.

Оперна співачка Людмила Корсун вже відмовилась брати участь у постановці опери "Іоланта" композитора Петра Чайковського.

Її мала поставити українська диригентка Оксана Линів у Муніципальному театрі Болоньї.

"У цей надважкий час для моєї країни, культурний фронт веде не менш запеклу боротьбу!

Я повідомляю, що не беру участь у проектах, в яких задіяні росіяни та російська музика. Моя участь в "Іоланті" Чайковського скасована!" – написала Корсун у Facebook.

Фото: Людмила Корсун у Facebook

Музична директорка Болонської опери Оксана Линів мала поставити "Іоланту" у квітні 2022-го – про це було відомо ще минулого року.

Концерт не скасували попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, тому Линів почали критикувати за виконання музики російського митця.

Сама Оксана Линів заявила, що "заклики зробити Чайковського винним у діях чинного президента Росії" її не переконують, і попросила надіслати їй у коментарях цитати композитора з прикладами агресії чи ненависті до України.

"Те, що шедеври Чайковського були використані у власних цілях путінським режимом, який веде зараз злочинну війну в Україні, яку також підтримує більшість населення Росії – викликає в мене ненависть до Путіна, рос. артистів і культурних діячів, які представляють його інтереси в світі...", – написала вона у Facebook.

Водночас Оксана Линів сказала, що не має ненависті до композитора, який "був би першим, хто виступив би на захист України", а також – проти знищення нашої держави та українців.

Фото: Вікторія Польова у Facebook

Утім, згодом українська композиторка Вікторія Польова сказала, що також не братиме участі у концертах, де звучатиме російська музика.

Зокрема, у Facebook вона заявила, що відмовилась від двох концертів Оксани Линів у Німеччині.

"Я переконана, що зараз у кожної людини має бути тверда позиція у таких питаннях. Війна точиться скрізь, всі духовні дії (а музика і є духовною дією) є зброя. Кожний виступ українського композитора зараз є політичним висловом.

І якщо моя музика буди зливатися в одному концерті з російською, то це все одно, що обійматися з вбивцями", – написала композиторка.

Вікторія Польова також додала, що для неї чесніше – не виконувати свою музику, ніж йти на "змовини".

"Мені дуже дивно, як деякі мистці не розуміють, що музика Чайковського стала наповненням ідеї "російської величі", що це надзвичайно сильне духовне поле, яке підігріває ворожі амбіції.

Війна є війна. Зараз все розділилось на чорне та біле. Може, для когось ще є півтони та напівміри. Для мене немає", – наголошує мисткиня.

"Іоланта" Чайковського

У відповідь на критику диригентка Оксана Линів заявила, що спеціально залишила у своїх програмах твори російських композиторів, творчість яких має тісний зв‘язок з Україною.

На її думку, це дає привід озвучувати гострі питання культурного і історичного становища України в попередніх століттях, говорити про вагомий вплив і внесок України у світову класику.

"Тому, підкреслюю ще раз – НАВМИСНО – в моїх наступних концертах стоять твори зокрема Чайковського та Стравінського. Цю стратегію я проводила ще до війни, але зараз ці питання отримали ще більше актуальності та невідкладності.

Міністерство культури та інформаційної політики України про це проінформовані – відстоювання правди в аспекті добре відомих на весь світ прізвищ має величезне значення", – пише Линів.

Також вона додала, що ніколи не виступатиме в Росії, не співпрацювати з російськими оркестрами і допускатиме у свої проєкти лише тих російських виконавців, які офіційно озвучили чітку позицію щодо нападу РФ на Україну.

Фото обкладинки: Оксана Линів у Facebook

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