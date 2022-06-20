У Мінкульті відреагували на перейменування Київської консерваторії імені Чайковського

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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20 червня 2022

У Міністерстві культури та інформаційної політики, а також Державному агентстві України з питань мистецтв вважають, що потрібна публічна дискусія щодо перейменування Київської консерваторії імені Петра Чайковського.

Раніше вчена рада консерваторії звернулась до влади з проханням не змінювати назву закладу.

Як зазначили на сторінці Держмистецтв, позиція органів влади полягає в тому, що потрібно дотримуватись процедур при перейменуванні.

Зазвичай заклад має право самостійно ініціювати зміну назви, однак у Держмистецтв переконані, що у випадку з Консерваторією Чайковського, через її національний статус та значущість назва має обиратись із залученням наукової спільности і суспільства.

Фото: fotokon/Depositphotos

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Також зазначається, що звернення від вченої ради про збереження назви включають підписи лише половини вченої ради – 23 з 47.Через це звернення від закладу не може розглядатись як колективне. 

У Держмистецтв також вважають, що потрібно опитати викладачів і студентів стосовно перейменування.

До того ж до листа не включили і оприлюднені результати голосування на засіданні.

"Ухвалення рішення вченою радою про необхідність чи ж навпаки недоцільність перейменування закладу вищої освіти є перевищенням повноважень самої вченої ради як колегіального органу управління та водночас порушенням процедурних норм, визначених законодавством", – йдеться в повідомленні.

Питання про перейменування консерваторії розглядали 16 червня на засіданні вченої ради, яка вирішила відмовитись від ідеї.

До цього студентське Наукове Товариство НМАУ ім. П. І. Чайковського опублікувало опитування, за яким більшість студентства підтримує перейменування.

Нагадаємо, у консерваторії імені Чайковського аргументували збереження назви тим, що Чайковський етнічно був українцем, а також тим, що "культури не можуть воювати одна з одною".

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