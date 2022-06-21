Національний музей історії України оголосив 21 червня Днем пекторалі

Скарбниця Національного музею історії України оголосила 21 червня Днем пекторалі. З цієї нагоди музей організував онлайн-виставку під назвою "Золота пектораль".

Про це повідомляють на офіційній сторінці Скарбниці Національного музею історії України у Facebook.

На онлайн-виставці зібрані архівні фото та цитати із польового щоденника археолога Бориса Мозолевського, який 21 червня 1971 року знайшов золоту пектораль у Дніпропетровській області у кургані Товста Могила.

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"Ця прикраса скіфського аристократа, похована з ним у 4 ст. до н. е., стала однією з візитівок України у світі", – наголошують у музеї.

Національний музей історії України оголосив 21 червня Днем пекторалі

Відвідати онлайн-виставку "Золота пектораль" можна за посиланням.

Також музей історії спільно українською художницею Оленою Літорелль випустив колекцію шовкових хусток, на яких зображені елементи пекторалі. Кількість таких хусток – обмежена, адже їх виготовили лімітованим накладом. У музеї заявили, що подарують хустки своїм донаторам.

"Ці хустки – своєрідна нагорода Скарбниці музею. Вони виготовлені обмеженим накладом, і Благодійний фонд розвитку Національного музею історії України надає їх донаторам музею як відзнаку за вагомі внески. Тож запрошуємо долучитися до шляхетної справи і допомогти музею", – закликають музейники.

Донатори музею можуть отримати у подарунок ексклюзивні хустки української дизайнерки

Ексклюзивні хустки від Благодійного фонду розвитку Національного музею історії України можна отримати за таких умов:

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за внесок від 5 тисяч гривень можна отримати хустку 73х73 см;

за внесок від 10 тисяч гривень можна отримати хустку 93х93 см або двобічний шовковий твіллі 180х9 см.

Усі фото: Скарбниця Національного музею історії України

Також у Скарбниці нагадали, що у 2021 році уже представляли виставку "Пектораль. Знахідка століття", де відвідувачі могли побачити золоту пектораль та інші унікальні артефакти з кургану Товста Могила. Однак цього року повномасштабна війна унеможливлює проведення такого заходу.