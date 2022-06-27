В Україні з’явиться "білий список" російських артистів: хто у нього потрапить

В Україні створять так званий "білий список" російських артистів, які засуджують військову агресію РФ та підтримують суверенітет України.

Зокрема, про це йдеться у рішенні Верховної Ради про заборону публічного виконання російських пісень та їх використання на радіо та телебаченні, повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

"Закон передбачає зокрема створення так званого "білого списку" російських артистів – переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України. До Переліку включаються російські виконавці, зокрема ті, що беруть участь у гастрольних заходах", – підкреслили у відомстві.

Російські артисти, які не входять до переліку осіб так званого "чорного списку", можуть потрапити у "білий".

Для цього їм необхідно подати:

заяву встановленої форми;

декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах із закликом до РФ припинити агресію проти України;

надати згоду на публікацію відповідної декларації;

утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України.

Форму, зміст, порядок подання та розгляд заяви про включення до Переліку визначатиме Служба безпеки України за погодженням Мінкульту.

"Виняток із переліку може здійснюватися також на підставі подання РНБО, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення або МКІП, яке направляється до СБУ для обробки та прийняття рішення", – додали у відомстві.

СБУ має право не пояснювати російським артистам причину відмови у включенні їх до "білого списку" чи виключення з нього.

Водночас невідповідність заяв та/або їхніх дій підписаній декларації буде підставою для відмови у включенні до "білого списку" України або для її виключення з нього.