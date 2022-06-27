В Україні з’явиться "білий список" російських артистів: хто у нього потрапить

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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27 червня 2022

В Україні створять так званий "білий список" російських артистів, які засуджують військову агресію РФ та підтримують суверенітет України.

Зокрема, про це йдеться у рішенні Верховної Ради про заборону публічного виконання російських пісень та їх використання на радіо та телебаченні, повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

"Закон передбачає зокрема створення так званого "білого списку" російських артистів – переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України. До Переліку включаються російські виконавці, зокрема ті, що беруть участь у гастрольних заходах", – підкреслили у відомстві.

Російські артисти, які не входять до переліку осіб так званого "чорного списку", можуть потрапити у "білий".

 Фото: [email protected]/Depositphotos

Для цього їм необхідно подати:

  • заяву встановленої форми;
  • декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах із закликом до РФ припинити агресію проти України;
  • надати згоду на публікацію відповідної декларації;
  • утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України. 

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Форму, зміст, порядок подання та розгляд заяви про включення до Переліку визначатиме Служба безпеки України за погодженням Мінкульту.

"Виняток із переліку може здійснюватися також на підставі подання РНБО, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення або МКІП, яке направляється до СБУ для обробки та прийняття рішення", – додали у відомстві.

СБУ має право не пояснювати російським артистам причину відмови у включенні їх до "білого списку" чи виключення з нього. 

Водночас невідповідність заяв та/або їхніх дій підписаній декларації буде підставою для відмови у включенні до "білого списку" України або для її виключення з нього. 

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